SOL Parti'den kayyum tepkisi: Omuz omuza bu rejime son verelim

SOL Parti, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Halkın iradesi bir kez daha tek adamın kayyumlarıyla gasp edilmek isteniyor" denildi.

Açıklamada, "Batman, Mardin ve Halfeti halkı yalnız değildir. Demokrasi ve barış için omuz omuza bu rejime son verelim" ifadeleri kullanıldı.

Halkın iradesi bir kez daha tek adamın kayyumlarıyla gasp edilmek isteniyor.



Batman, Mardin ve Halfeti halkı yalnız değildir. Demokrasi ve barış için omuz omuza bu rejime son verelim. — SOL Parti (@solpartibilgi) November 4, 2024

NE OLMUŞTU?

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.