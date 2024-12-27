SOL Parti'den Kemalpaşa'da asgari ücret eylemi: Saray'ın bir dakika otuz saniyelik giderine denk

Artvin'de SOL Parti Kemalpaşa İlçe Örgütü, açıklanan asgari ücret rakamına tepki göstererek mücadele çağrısı yaptı.

SOL Parti Kemalpaşa İlçe Örgütü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın salı günü akşam saatlerinde açıkladığı 2025 yılı asgari ücret rakamının yetersizli olduğu gerekçesiyle eylem düzenledi.

Metin Tülin Şimşek, partililer adına açıklamayı okudu.

Açıklamada, kamuoyunda güvenilirliği sık sık tartışılan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine dikkat çekilerek "TÜİK verileri dahi enflasyonun yüzde 47 olduğunu açıklamışken asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam adeta emekçilerle dalga geçmektir. 22 bin 104 lira 607 kuruş asgari ücreti hayırlı olsun diye buyurdular. Bu rakam Saray'ın bir dakika otuz saniyelik giderine denk" denildi.

Türkiye'nin "tek adam rejimi altında emperyalist tekellerin ve yerli işbirlikçi soyguncuların çıkarları için bir köle pazarı" haline dönüştürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tek adam rejiminde, bu ülkenin işçileri, emekçileri açlığa ve sefalete mahkûm bırakılırken, bir avuç sömürücü zenginliklerine zenginlik katarak yaşıyor. İktidarın, bu ülkenin emekçileri için neredeyse ortalama ücret haline getirdiği asgari ücret dayatması, yoksulluk ve açlık dayatmasıdır! IMF adına, bir avuç patron ve zengin adına bu sefalet emekçilere dayatılmaktadır! Emekçilerle alay edercesine belirledikleri yüzde 30 zam ile 22.104TL asgari ücrete ve Saray'ın yarattığı bu açlık ve yoksulluk düzenine karşı ülkenin dört bir yanında emekçilerin sesi, mücadelesi yükseliyor, direnişleri büyüyor.

"BU SÖMÜRÜ VE SOYGUN DÜZENİ YIKILMALI"

Haklarını almak için günlerdir direnen Polonez işçilerine, metal işçilerine, MKB Rondo isçilerine, Betek Filli boya işçilerine, Tarkett işçilerine ve memleketin dört bir yanında direnişi büyüten işçilere selam olsun! Tek adam rejimi, bu ülkenin emekçilerine insanca bir yaşamı çok görüyor. Tek adam rejimi bu ülkenin emekçilerinin emeği, kanı, canı üzerine yükseliyor. Daha dün sabah Balıkesir'de bir fabrikada yaşanan patlamada 12 işçi arkadaşımız hayatını kaybetti. Kölelik düzeni ile dayatılan çalışma koşulları madenleri, fabrikaları işçilere mezar yaptı! Tek adam rejimi emekçiler için kölelik koşullarında ölümüne çalışmaktır. Bu sömürü ve soygun düzeni yıkılmalı, tek adam rejimi son bulmalıdır!

"SEMİREN PATRONLARDAN SERVET VERGİSİ ALINMALIDIR"

İşçilerin emeğiyle, kanıyla, canıyla büyüyen ekonomiden tüm çalışan ve emeklilere refah payı garanti edilmelidir. Tekel karlarıyla, teşviklerle, vergi muafiyetleriyle semiren patronlardan servet vergisi alınmalıdır. Açlığa mahkûm edilen emeklilerin ücretleri insanca bir yaşamı sağlayacak düzeye çekilmelidir. Sendikalı oldukları için işten atılan tüm emekçilerin hakları iade edilmelidir. İşçi sağlığı ve güvenliği tüm işyerlerinde sağlanmalı, iş cinayetleri önlenmelidir.

İnsanca yaşayabilmek ve haklarımızı alabilmek için sömürücülere karşı birlik olma zamanıdır Artık gerçekten yeni, eşit ve adil bir düzeni kurmak için mücadele etme zamanıdır! Bu kötülükler imparatorluğuna dönüşmüş tek adam rejimi artık son bulma zamanıdır. Başka yolu yok bu saltanat bitecek!"