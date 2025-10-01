SOL Parti'den Kemalpaşa’da emek, doğa, özgürlük buluşması: "Başka yolu yok, bu saltanat bitecek"

SOL Parti’nin ülke genelinde eylül ayında "Tek adam rejimine son verme" çağrısı ile başlattığı yürüyüşler Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde Emek, Doğa ve Özgürlük mitingi ile devam etti.

Yüzlerce kişinin katıldığı Halvaşi köprüsünde başlayan yürüyüş ve Kemalpaşa meydanında yapılan konuşmalarla devam etti. Yürüyüş boyunca "Bu ülke bu halk satılık değil", "Yok başka yolu yok bu saltanat bitecek" sloganları atılırken Şavşat Belediyesi’nde işten atılan işçiler de kendi pankartları ile yürüdü. Doğasını savunurken öldürülen Reşit Kibar’ın kardeşi Ali Şükrü Kibar da yürüyüşte konuşma gerçekleştirdi.

SOL Parti'nin 5 Ekim'de gerçekleştireceği kongre öncesi eylül ayında Zonguldak ve Trabzon'da başlattığı yürüyüşler Artvin Kemalpaşa'da son buldu. Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen mitingde "Emek, Doğa ve Özgürlük" vurgusu öne çıktı. Yürüyüşler Zonguldak, Trabzon Tonya, Ankara, İstanbul, Kırklareli ve Manisa'da yapılmıştı.

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş’ın katıldığı miting, ilçe Başkanı Müslüm Akbıyık’ın konuşması ile başladı. Akbıyık, konuşmasında “Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemini geçiriyoruz. Tek adam rejimi ülkemizi çöküşe sürüklüyor. Parlamento sistemi etkisiz hale getiriliyor. Yargı adeta iktidar sopası altında. Demokrasi göstermelik hale getiriliyor. Halk yolsuzlukla, işsizlikle, adaletsizlikle yaşam savaşı veriyor. Varlık kaynağımız olan çay, sermaye şirketlerinin himayesi adına terk ediliyor” ifadelerini kullandı.

Akbıyık konuşmasında yaşam alanlarını savunurken katledilen Metin Lokumcu ve Reşit Kibar’ı anarken “Artık susmayacağız! Yaşam alanlarımız satılık değil. Doğamıza, geleceğimize sahip çıkacağız” diye konuştu.

KARADENİZ’DE DÖRT MİTİNG

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, yaz ayları boyunca Karadeniz’in farklı noktalarında gerçekleştirilen yürüyüşleri hatırlatarak “23 Temmuz’da Şavşat’taydık, 31 Temmuz’da Beşikdüzü’ndeydik, 13 Eylül’de Tonya’daydık ve bugün, 1 Ekim Kemalpaşa’dayız. Şu an aramızda olmayan ama kalbimizin en derinliklerinde sakladığımız yol arkadaşlarımızın, özellikle iki ismin adını buradan anmak isterim. Çünkü ölen arkadaşlarımız çok. Şair diyor ki, ‘Ölülerinizle sayın bizi’. Ölülerimizle… Hepsinin adını sayamam. Ama burada selam olsun Alaattin Demirci’ye, selam olsun Metin Lokumcu’ya. Huzur içinde yürüyün, uyuyun arkadaşlar” diye konuştu.

"Bu meydanlarda bizden önce toplananlar vardı" diyerek Türkiye’nin devrimci mücadele tarihine değindi. “60’larda başlayıp, 70’lerde doruğa ulaşan ve 80’lerde, 12 Eylül askeri cuntası tarafından bastırılan ama yine de teslim olmayan, yine de ayakta duran ve hâlâ daha 23 yıllık bu AKP iktidarına karşı direnmekten vazgeçmeyen ve teslim olmayan bir topraklardayız” diyen Taş, şöyle konuştu:

“Bu topraklarda bizden önce biz bırakanlar var. Yürünmüş bir yol var. Biz burada, her yerde ve her meydanda, özellikle Artvin’de 12 Eylül cuntası geldiğinde, 12 Eylül’e karşı teslim olmayı değil, direnmeyi seçen ve direniş için dağlarda, bayırlarda direnişin çizgisini sahiplenen bütün devrimci arkadaşlarımıza buradan selam ediyoruz.”

“Onlar makam için, mülk için, mal için hayatlarından olmadı” diyen Taş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bunu her yerde tekrarlamaya çalışıyoruz. Çünkü onları unutmuyoruz. Onların fikirlerini ve düşlerini unutmuyoruz. Devrimci bir yoldan özgürlük ve dayanışma ülkesine yolculuğumuzda bugün Sol Parti’de, solda yer alan bütün yoldaşlarımı, bütün parti üyelerimi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

"DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ"

Mitingde konuşan Şavşat Belediyesi İşçisi Ayça Demirci, 42 gündür direnişte olduklarını ifade ederek “Bütün kurumlar AK Parti’nin elinde. Bütün kurumları kale yapmışlar. Hiçbir yere kıpırdayamıyoruz. Davamızı biz kazanacağız biliyoruz. Direne direne kazanacağız” diye konuştu.

Reşit Kibar’ın kardeşi Ali Şükrü Kibar da 15 yılı aşkındır Cankurtaran’da mücadelenin sürdüğünü belirtti. Kibar, birleşik mücadele çağrısı yaparak şöyle konuştu:

“Bugün burada ‘emek, doğa, yaşam’ diyoruz. Abim köyün en güçlü, en destekçisi, bu yaşam alanlarına sahip çıkan bireyiydi, gençliğin en büyük destekçisiydi. Bizler ‘kazandık’ diyemiyoruz ama kaybetmedik de çünkü kaybetmeyeceğiz. Savaşacağız, direneceğiz, onların savaşma şekilleriyle değil burada meydandaki birleşmeyle. Aramızda farklı siyasetler, insanlar var; farklı partiler var, tıpkı burada olduğu gibi. Tüm yaşam alanlarında birleşirsek kaybedilen hiçbir şey olmayacaktır buna emin olun. O yüzden her yerde söylemeye devam ediyorum; burada da söyleyin: birleşirsek varız, birleşmezsek yok olacak sevgili dostlar. Biz onlardan korkmuyoruz. Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.”