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SOL Parti'den köpek katliamı teklifine tepki: Yaşam hakkı tartışmaya kapalıdır

AKP'nin hazırladığı sokak köpeklerini öldürme planını içeren kanun teklifine SOL Parti'den tepki geldi. Açıklamada "Sokak hayvanlarının yaşam hakkı tartışmaya kapalıdır" denildi.

Güncel
  • 12.07.2024 20:35
  • Giriş: 12.07.2024 20:35
  • Güncelleme: 12.07.2024 20:39
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti'den köpek katliamı teklifine tepki: Yaşam hakkı tartışmaya kapalıdır
FOTOĞRAF: depophotos

Sokakta yaşayayan köpeklerle ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e verildi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, saldırgan, anatomik yapısı bozulmuş, sahiplendirilemeyen köpeklerin öldürüleceğini açıkladı.

SOL Parti, söz konusu teklifle ilgili açıklama yayımlayarak, "Hayvanları şiddetten koruyacak, yaşatma odaklı bir Hayvan Hakları Kanunu hazırlanıp yasalaşmalıdır" dedi.

SOL Parti'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meclise sunulan katliam teklifini reddediyoruz!
 
Sokak hayvanlarının yaşam hakkı tartışmaya kapalıdır. Hayvanları şiddetten koruyacak, yaşatma odaklı bir Hayvan Hakları Kanunu hazırlanıp yasalaşmalıdır.

Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin!

#YasayıGeriÇek  #SokakHayvanlarıYalnızDeğildir"

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