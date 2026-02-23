SOL Parti'den laikliğe yönelik saldırılara karşı suç duyurusu

SOL Parti, Anayasal güvence altında olan laikliğe yönelik saldırılara karşı bazı isimler ve kurumlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunulanlar arasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın yanı sıra, sosyal medyadaki "Daily Islamist", "Misvak Caps" gibi bazı gerici hesaplar ile Yeni Akit adlı yayın da bulunuyor.

Suç duyurusu dilekçesinde laiklik ilkesinin, Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen Cumhuriyetin Temel Nitelikleri arasında yer aldığı vurgulandı. Dilekçeye eklenen bazı delillerin bu kapsamda değerlendirilmesi ve ilgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 106, 114, 214, 216, 257 maddelerinden cezalandırılmaları talep edildi. Dilekçede ayrıca örgüt bağlantısı olup olmadığının tespit edilmesi istendi.

"SOL PARTİ BÜTÜN DİNİ İNANÇLARA SAYGILI VE EŞİT MESAFEDEDİR"

SOL Parti'nin herhangi bir dini inanca karşı faaliyeti bulunmadığının altı çizilen suç duyurusu dilekçesinde, "Anayasa'da yer alan laiklik ilkesini benimseyen SOL Parti, tüm yurttaşların dini inançlarına saygılıdır ve eşit mesafededir" denildi.

"LAİKLİĞE YÖNELİK TÜM BU SALDIRILAR TÜRKİYE'DEKİ DEMOKRATİK DÜZENE YÖNELİK SALDIRIDIR"

SOL Parti'den yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Laikliğe Yönelik Saldırılar Karşısında Suç Duyurusunda Bulunuyoruz

Laik ve Demokratik Türkiye için verdiğimiz mücadeleden dolayı 6 arkadaşımız anayasa fiilen askıya alınarak ev hapsi cezası verildi.

Laikliği savunma çağrısı karşısında; bu ülkenin aydınlarını, yurtseverlerini, devrimcilerini hedef göstermeye çalıştılar.

Anayasal güvence altındaki laikliğe ve demokratik düzene saldıranlardan hesap soruyoruz.

Tarihe not düşüyoruz; laikliğe yönelik tüm bu saldırılar Türkiye'deki demokratik düzene yönelik saldırıdır ve bu suçu işleyenler hakkında SUÇ DUYURUSUnda bulunuyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na laikliğe yönelik işlenen suçlar ile ilgili tüm sorumluluklar hakkında soruşturma yürütülmesi için başvuruda bulunduk.

Ne yaparsanız yapın; laik, demokratik, özgür bir ülke için mücadele etmeye;

Laikliğe ve demokrasiye saldıranlardan hesap sormaya devam edeceğiz."

YUSUF TEKİN VE OKTAY SARAL DA ARALARINDA

SOL Parti'nin hakkında suç duyurusunda bulunduğu isimler şöyle:

1 - Oktay Saral - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

2 - Daily Islamist - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

3 - Yeni Akit Haber Müdürü, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

4 - Haber7 - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

5 - Baran Dergisi - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

6 - Akın-Güç isimli hareketin yetkili/sorumluları

7 - Köklü Değişim isimli hareketin yetkili/sorumluları

8 - Yusuf Tekin - Millî Eğitim Bakanı

9 - Misvak Caps - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

10 - Büyük Doğu Akıncıları Fikir, Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Bayram ve diğer ilgili sorumlular

11 - TVNET - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular