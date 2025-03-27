SOL Parti'den Maltepe Mitingi için çağrı: "Tek Adam'a karşı hep beraber yürüyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 48 kişinin tutuklanmasına yönelik tepki eylemleri sürüyor.

SOL Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından duyurulan Maltepe Mitingi için çağrı yaptı.

29 Mart Cumartesi günü 12.00'daki miting için yapılan çağrıda "Tek Adam'a karşı hep beraber yürüyoruz" denildi.

SOL Parti'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Tek Adam'a karşı hep beraber yürüyoruz. 29 Mart Cumartesi 12.00 Maltepe irademiz için, geleceğimiz için, özgürlüğümüz için Maltepe Mitingi'nde buluşuyoruz."