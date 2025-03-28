Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

SOL Parti'den Maltepe mitingine çağrı

SOL Parti, yarın saat 12.00'da Maltepe'deki mitinge katılım çağrısı yaptı. SOL Parti'den yapılan çağrıda, "İrademiz için, geleceğimiz için, özgürlüğümüz için saltanata karşı yürüyoruz" denildi.

Güncel
  • 28.03.2025 13:08
  • Giriş: 28.03.2025 13:08
  • Güncelleme: 28.03.2025 13:13
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti'den Maltepe mitingine çağrı
Fotoğraf: DepoPhotos

Hukuksuzluğa, tek adam rejimine karşı birçok siyasi parti, gençlik örgütü, sendika ve demokratik kitle örgütü yarın saat 12.00'da 'Büyük Maltepe Mitingi'nde buluşacak.

Mitinge kitlesel bir biçimde katılacağını ifade eden SOL Parti yaptığı çağrıda, "İrademiz için, geleceğimiz için, özgürlüğümüz için saltanata karşı yürüyoruz. Tek adama karşı hep beraber yürüyoruz" denildi.

Alana kortej şeklinde yürüyerek girecek olan SOL Parti saat 11.00'da Maltepe'de buluşma çağrısı yaptı.

BirGün'e Abone Ol