SOL Parti'den Maltepe mitingine çağrı

Hukuksuzluğa, tek adam rejimine karşı birçok siyasi parti, gençlik örgütü, sendika ve demokratik kitle örgütü yarın saat 12.00'da 'Büyük Maltepe Mitingi'nde buluşacak.

Mitinge kitlesel bir biçimde katılacağını ifade eden SOL Parti yaptığı çağrıda, "İrademiz için, geleceğimiz için, özgürlüğümüz için saltanata karşı yürüyoruz. Tek adama karşı hep beraber yürüyoruz" denildi.

Alana kortej şeklinde yürüyerek girecek olan SOL Parti saat 11.00'da Maltepe'de buluşma çağrısı yaptı.