SOL Parti'den Maltepe mitingine çağrı
SOL Parti, yarın saat 12.00'da Maltepe'deki mitinge katılım çağrısı yaptı. SOL Parti'den yapılan çağrıda, "İrademiz için, geleceğimiz için, özgürlüğümüz için saltanata karşı yürüyoruz" denildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Hukuksuzluğa, tek adam rejimine karşı birçok siyasi parti, gençlik örgütü, sendika ve demokratik kitle örgütü yarın saat 12.00'da 'Büyük Maltepe Mitingi'nde buluşacak.
Mitinge kitlesel bir biçimde katılacağını ifade eden SOL Parti yaptığı çağrıda, "İrademiz için, geleceğimiz için, özgürlüğümüz için saltanata karşı yürüyoruz. Tek adama karşı hep beraber yürüyoruz" denildi.
Alana kortej şeklinde yürüyerek girecek olan SOL Parti saat 11.00'da Maltepe'de buluşma çağrısı yaptı.
SOL Parti'den Maltepe mitingine çağrıhttps://t.co/XNn5GF94In pic.twitter.com/B5p1k6PLuB— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 28, 2025