SOL Parti'den Meclis'teki kapalı oturuma eleştiri: Mesele İsrail değil, muhalefeti hizalamak

SOL Parti, TBMM Genel Kurulu'ndaki 'İsrail' gündemli kapalı oturuma eleştirilerde bulundu.

Partinin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, "Bugün, TBMM’de kapalı İsrail oturumu gerçekleştirilecek. Erdoğan, Meclis açılış konuşmasından 'İsrail’in sonraki hedefi Türkiye' sözleriyle, bir teyakkuz durumunun kapısını araladı. Muhalefete de içinde yer verecek bir iç cephe tahkimatı Bahçeli’nin ellerinde sürdürüldü" ifadeleri kullanıldı.

"HEDEF MUHALEFETİ HİZALAMAK"

"Hedef İsrail’e tavır almak değil, bu teyakkuz durumu içinde muhalefeti hizalamak, rejim karşısında el pençe divan bekletmektir" denilen açıklama, şunlar kaydedildi: "Uzatılan eller, ucuna anayasa yemi takılmış birlik oltaları, normalleşmeleri hepsi bunun içindir. Parlamentodaki muhalefet partilerine bakınca da bu planın işlediği de ortada!"

"ÜSLERİ KAPATIN, TİCARETE SON VERİN"

"İsrail oturumu bu şovun bir parçasıdır. Yoksa, mesele İsrail’e tavır almaksa, açık oturum-kapalı oturum fark etmez yapılması gerekenler çok basit ve açıktır" denilen açıklamada, şunlar sıralandı:

"1- İsrail’in hava savunma sistemini aktive eden erken uyarı sinyallerini sağlayan Kürecik Radar Üssü başta, ülkemizdeki tüm NATO ve ABD üsleri kapatılmalıdır.

2-İsrail’le, her geçen gün artan ticaret durdurulmalı, tüm ulaşım, iletişim ve istihbarat imkanları ortadan kaldırılmalıdır."