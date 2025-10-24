Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 24.10.2025 15:40
  • Giriş: 24.10.2025 15:40
  • Güncelleme: 24.10.2025 16:10
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti'den Merdan Yanardağ'a ve TELE1'e destek

SOL Parti sabah saatlerinde casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ'a destek vermek amacıyla TELE1'e ziyarette bulundu.

Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Genel Merkez heyetinin TELE1'e dayanışma ziyaretinde bulunduğu bilgisi verildi.

Açıklamada "Merdan Yanardağ'ın ve TELE1'in yanındayız" denildi.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

