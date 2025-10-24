SOL Parti'den Merdan Yanardağ'a ve TELE1'e destek
SOL Parti bugün sabah saatlerinde casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ'a destek vermek amacıyla TELE1'e ziyarette bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti sabah saatlerinde casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ'a destek vermek amacıyla TELE1'e ziyarette bulundu.
Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Genel Merkez heyetinin TELE1'e dayanışma ziyaretinde bulunduğu bilgisi verildi.
Açıklamada "Merdan Yanardağ'ın ve TELE1'in yanındayız" denildi.
Açıklamanın tamamı ise şöyle:
Kumpas operasyonlarla susturulmaya çalışılan Merdan Yanardağ'ın ve TELE 1 'in yanındayız.— SOL Parti (@solpartibilgi) October 24, 2025
Genel Merkez heyetimiz, TELE 1'e dayanışma ziyaretinde bulundular.
Bağımsız gazeteciliğin ve özgür basının yanındayız!@merdanyanardag @tele1comtr