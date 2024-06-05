SOL Parti'den 'normalleşme' yanıtı: Bu karanlıktan rejimle uzlaşarak çıkılamayacağı açıktır!

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu, siyasetteki 'normalleşme ve yumuşama' tartışmalarına ilişkin, "Ülkenin içine sürüklendiği bu karanlıktan rejimle uzlaşarak çıkılamayacağı açıktır" değerlendirmesini yaptı. Tek adam rejiminin çöken iktidarını ayakta tutmak için her yola başvurduğu kaydedilen açıklamada, "Devrimci muhalefet gücünü yaratmak için birleşmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), siyasetteki 'normalleşme ve yumuşama' tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SOL Parti MYK'sinden yapılan yazılı açıklamada, "Hayatla ölümü, özgürlük talebiyle baskı ve zorbalığı, insanca yaşam özlemiyle daha fazla sömürme hırsını uzlaştırmak mümkün mü?" diye soruldu.

"Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanarak Kürt halkının demokratik iradesi bir kez daha gasp edildi" denilen açıklamada, "Mafya bağlantılarının yargı ve emniyet üzerinden ortaya döküldüğü, MHP'nin merkezine kadar uzanan cinayetin saklanamadığı ve her tür kirli ve karanlık ilişkiler üzerine kurulu bu tek adam rejimi, çöken iktidarını ayakta tutmak için her yola başvuruyor" ifadelerine yer verildi.

SİYASETTE 'NORMALLEŞME VE YUMUŞAMA'

Siyasette 'normalleşme ve yumuşama' söylemlerine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Zorbalık ve baskı sürerken, eğitim bağnaz ve gerici tarikat zihniyetine teslim edilirken, sermayenin sömürü politikaları altında emekçi halk inim inim inlerken, siyasette normalleşme ve yumuşama söylemlerinin devam etmesi ise başka bir garabet."

CHP'YE ELEŞTİRİ

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) eleştirilerde bulunulan açıklamada, "Uzun zamandır tek adam rejimini ağzına dahi almayan CHP ise, başına M. Şimşek'in atandığı IMF programına övgüler dizerek, anayasa kapısını açık tutarak yumuşama adı altında Erdoğan'la müzakere yürütüyor" denildi.

DEVRİMCİ MUHALEFET İÇİN BİRLEŞME ÇAĞRISI

"Ülkenin içine sürüklendiği bu karanlıktan rejimle uzlaşarak çıkılamayacağı açıktır" vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün ülkemizin ABD emperyalizminin ve neoliberal sömürü politikalarının yönelimleri doğrultusunda sürdürülen tek adam rejimi eliyle sürüklendiği bu gidişata yarınlarımızı teslim etmeyecek bir devrimci muhalefet gücünü yaratmak için birleşmeye çağırıyoruz.

Öğrencisiyle işçisiyle, köylüsü emeklisiyle, kadını genciyle, Kürdü Türküyle, Alevisi Sünnisiyle tüm ezilenler olarak haklarımız için, laikliği ve bağımsızlığı kazanmak için, barış ve demokrasi için birleşelim."