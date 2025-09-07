SOL Parti'den Özgür Çelik'e dayanışma ziyareti

SOL Parti İstanbul İl Örgütü heyeti, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevinden uzaklaştırılan seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e dayanışma ziyaretinde bulundu.

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Tek adam rejimine teslim olmadık, olmayacağız!" denildi.

Sosyal medyadan ziyaretle ilgili paylaşım yapan SOL Parti hesabından şu ifadeler kullanıldı:

"Parti heyetimiz CHP İstanbul İl Örgütü’ne dayanışma ziyaretinde bulundu.

Tek adam rejimi, iktidarını ilelebet sürdürmek için karşısında tek bir direnen güç kalmayacak şekilde muhalefeti baskı ve zorbalıkla yıldırmaya çalışıyor.

Tek adam rejimine teslim olmadık, olmayacağız!"