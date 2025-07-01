SOL Parti'den Saraçhane'ye çağrı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana 100 gün geçti. Bugün Saraçhane'de 100. gün mitingi düzenlenecek. SOL Parti de Saraçhane'deki buluşma için çağrı yaptı.

SOL Parti'nin sosyal medyadan yayımlanan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla vücut bulan Saray darbesinin 100'üncü gününde dayanışmayı büyütmek için Saraçhane Mitingi'nde bir araya geliyoruz.

Yargıyı kendisine araçsallaştıran, muhalefeti dizayn etmeye çalışan bu tek adam rejimine karşı halkın birleşik mücadelesini yükselteceğiz.

Saat 19.30'da Yenikapı Metro İstasyonu çıkışında buluşalım.

Ülkeyi karanlığa sürükleyen bu tek adam rejimini hep birlikte #Değiştireceğiz⭐"