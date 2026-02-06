SOL Parti'den şeriatçı saldırganlar hakkında suç duyurusu

HABER MERKEZİ

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, parti binalarına yönelik saldırılar ve tehditler nedeniyle İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

SOL Parti İl Yönetimi ve SOL Hukuk Meclisi’nden oluşan heyet, suç duyurusu öncesinde adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan SOL Parti Sözcüsü Deniz Demirdöğen, laikliğe yönelik yürüttükleri kampanyaların bir süredir “bir avuç şeriatçı azınlık” tarafından hedef alındığını söyledi.

Demirdöğen, “Dün Keçiören’de ilçe binamıza şeriat pankartı asıldı. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul İl Binamıza saldırı gerçekleşti. Biz de bugün bu saldırılarla ilgili suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Bir haftadır toplumun tamamını tehdit eden, demokratik ve laik zemini hedef alan bir grubun açıkça şeriat düzeni çağrısı yaptığını vurgulayan Demirdöğen, “Ancak şimdiye kadar hiçbir Cumhuriyet savcısı bu saldırılara ilişkin adım atmış değil. Hatta aksine, 6 arkadaşımıza ev hapsi cezası verildi” ifadelerini kullandı.

Savcıları göreve çağıran Demirdöğen, “Cumhuriyet savcılarını Cumhuriyet’in değerlerine ve laikliğe sahip çıkmaya davet ediyoruz. Esas olan sokaktaki mücadeledir ve biz bu mücadeleyi kazanacağımızı biliyoruz” diye konuştu.

“SOMUT BİR TEHLİKE”

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde laikliğin, 1928’den bu yana Cumhuriyet devriminin temel kazanımlarından biri olduğu hatırlatıldı. Laikliğin; kadınlar, çocuklar, inanan ve inanmayan tüm yurttaşlar için bir güvence olduğu vurgulanan dilekçede, Afganistan’da Taliban yönetimi altında kız çocuklarına getirilen eğitim yasağı örnek gösterildi.

Dilekçede ayrıca Suriye’de HTŞ’nin etkisi, ABD destekli cihatçı yapıların bölgedeki varlığı ve Türkiye’de tarikat ve cemaatlerin uzun yıllardır örgütlenmesi hatırlatılarak, şeriat tartışmalarının “soyut değil, somut bir tehlike” olduğu ifade edildi.

Partiye ve üyelerine yönelik saldırıların anayasal düzene karşı faşizan saldırılar olduğu belirtilen dilekçede, savcıların resen harekete geçmesi gerektiği vurgulandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında “mala zarar verme”, “silahla tehdit” ve “siyasi parti faaliyetini engelleme” suçlarından işlem yapılması talep edildi.