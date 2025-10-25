SOL Parti'den TELE 1 Ankara temsilciliğine dayanışma ziyareti

SOL Parti Ankara İl Örgütü kayyum atanan TELE 1'in Ankara Temsilciliği'ne dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Parti üyeleri ve destekçiler, saat 12.30’da başlayan buluşmada, kayyum atamalarının basın özgürlüğünü ihlal ettiğini ve demokratik değerleri zedelediğini vurguladı. Eylem sırasında yapılan açıklamalarda, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşma hakkının korunması gerektiği belirtildi.

SOL Parti yetkilileri, bu tür uygulamalara karşı durmaya devam edeceklerini ve basın özgürlüğünü savunmaktan vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul şu açıklamayı yaptı: