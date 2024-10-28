SOL Parti'den Tokat'ta birleşik devrimci mücadele paneli: "İktidar halk hareketlerinden korkuyor"

Haber Merkezi

SOL Parti Tokat'ta "Siyasal İslamcı eğitime karşı laik, kamucu, bilimsel eğitim ve birleşik devrimci mücadele" paneli düzenledi.

Panelde, Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ve BirGün Muhabiri İsmail Arı konuşmacı olarak yer aldı.

SOL Partisi Sözcüsü İlknur Başer, Tokat halkının geçen yaz önemli bir çevre mücadelesi verdiğini de hatırlatarak, "Halk 22 yıldır AKP rejimine teslim olmuyor. Kadınlar, emekçiler, gençler tek adam rejimine direniyor. İktidar Gezi'de olduğu gibi halk hareketlerinden korkuyor" dedi.

Eğitim-Sen Genal Başkanı Kemal Irmak ise eğitimde gericileşmenin geldiği noktayı anlatırken BirGün muhabiri İsmail Arı da tarikat ve cemaatlerin kamuda hızla örgütlenip milyarlarca liralık bir sermayeyi yönettiğini vurguladı.