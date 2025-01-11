SOL Parti'den Trabzon'da 'geçinemiyoruz' eylemi: Sefalete karşı ayağa kalkalım

SOL Parti Trabzon İl Örgütü, Tonya ilçesinde asgari ücret zammına karşı “geçinemiyoruz” eylemi gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen parti üyeleri, slogan ve alkışlarla hükümeti istifaya çağırdı.

Meydanda basın açıklaması okuyan partililer “Sefalet ücretine mahkum değiliz, artık yeter!” dedi.

Okunan basın açıklamasında, “22 bin 104 bin 607 kuruş asgari ücret hayırlı olsun diye buyurdular! Bu rakam, Saray’ın 1 dakika 30 saniyelik giderine denk! IMF’nin ve patronların emrindeki tek adam rejimi emekçi halk için açlık ve sefalettir! Tek adam rejimi emekçiler için kölelik koşullarında ölümüne çalışmaktır!” denildi.

“Ülkemiz tek adam rejimi altında emperyalist tekellerin ve yerli işbirlikçi soyguncuların çıkarları için bir köle pazarına dönüştürülmüştür!” vurgusu yapılan açıklamada, “Bu kötülükler imparatorluğuna dönüşmüş tek adam rejimi artık son bulmalıdır! Eşitsizlik ve adaletsizliklerle dolu, tüm demokratik hakların ve hukukun ortadan kaldırıldığı bu saltanat bitmelidir! Açlığa karşı, sefalete karşı ayağa kalkalım” ifadeleri kullanıldı.