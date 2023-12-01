SOL Parti'den TTB'ye dayanışma ziyareti
TTB’ye dayanışma ziyareti yapan SOL Parti temsilcileri, sağlık hakkı mücadelesine vurgu yaparak, “İyi hekimlik mücadelesi kazanacaktır” açıklaması yaptı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) merkez konseyinin görevden alınmasına karşı dayanışma ziyaretinde bulunan SOL Parti sözcüleri İlknur Başer, İsmail Hakkı Tombul ve Parti Meclisi üyesi Sercan Dede sağlık hakkı mücadelesinin susturulamayacağını belirttiler.
Dayanışma ziyaretinde yapılan açıklamada, “Halkın sağlık hizmetine erişemediği, hekim emeğinin değersizleştirilmeye çalışıldığı, sağlıkta şiddetin meşrulaştırıldığı ülke koşullarında piyasacı sağlık modelinin karşısında kamucu sağlık politikaları, iyi hekimlik mücadelesi kazanacaktır” denildi.
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