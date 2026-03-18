SOL Parti'den, uzaklaştırma cezası alan Hacettepe öğrencilerine destek

SOL Parti, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan 19 Mart eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle uzaklaştırma cezası alan Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin başlattıkları eyleme destek verdi.

SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, "Eğitim hakkı ve gelecek için direnen gençler yalnız değil. 19 Mart’ta yükselen itiraz, bu ülkenin dört bir yanında büyüyor. Kayyumlara, baskıya, geleceksizliğe karşı omuz omuzayız. Siz gideceksiniz, biz kalacağız. Geleceği birlikte kuracağız" dedi.