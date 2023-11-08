SOL Parti'den yargı krizi açıklaması
Yargıtay'ın AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetmesine yönelik tepkiler sürüyor. SOL Parti'den yapılan açıklamada "Yargı açıkça siyasi iktidarın sopası olduğunu bir kez daha göstermiş olup karar hükümsüzdür. Anayasasız, hukuksuz, adaletsiz, haksız bu düzene karşı dayanışmayla mücadeleyi büyüteceğiz." denildi.
Yargıtay'ın AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetmesine yönelik tepkiler sürüyor.
SOL Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu karar Anayasa Mahkemesini dolayısıyla Anayasayı yok sayan bir karardır. Yargı açıkça siyasi iktidarın sopası olduğunu bir kez daha göstermiş olup karar hükümsüzdür. Anayasasız, hukuksuz, adaletsiz, haksız bu düzene karşı dayanışmayla mücadeleyi büyüteceğiz."
Bolu’da seçim dönemi çalışmalarımızla dağıtılan Parti bildirimiz nedeniyle, dört üyemize CB’ye hakaret iddiasıyla dava açıldı.— SOL Parti (@solpartibilgi) November 8, 2023
Soygun düzenine, zalimin zulmüne hayır demeyi suç sayanlar bilmeli ki hayatın her alanında bunu daha güçlü söylemeye devam edeceğiz.