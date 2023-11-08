SOL Parti'den yargı krizi açıklaması

Yargıtay'ın AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetmesine yönelik tepkiler sürüyor. SOL Parti'den yapılan açıklamada "Yargı açıkça siyasi iktidarın sopası olduğunu bir kez daha göstermiş olup karar hükümsüzdür. Anayasasız, hukuksuz, adaletsiz, haksız bu düzene karşı dayanışmayla mücadeleyi büyüteceğiz." denildi.

Yargıtay'ın AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetmesine yönelik tepkiler sürüyor.

SOL Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu karar Anayasa Mahkemesini dolayısıyla Anayasayı yok sayan bir karardır. Yargı açıkça siyasi iktidarın sopası olduğunu bir kez daha göstermiş olup karar hükümsüzdür. Anayasasız, hukuksuz, adaletsiz, haksız bu düzene karşı dayanışmayla mücadeleyi büyüteceğiz."