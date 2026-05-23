SOL Parti'den yürüyüşe çağrı: Birleşe birleşe kazanacağız!

SOL Parti’nin 7-8 Temmuz’da ülkemizde yapılacak NATO zirvesi öncesi ülkenin her yerinde başlattığı “ABD Defol! Barrack Defol! Saraysız Saltanatsız Bağımsız Türkiye” politik kampanyası kapsamında halk yürüyüşleri Ankara ve İstanbul’dan sonra Balıkesir Altınoluk’ta 24 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Mutlak butlan kararı sonrası 24 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek halk yürüyüşü için “Memleketi Birlikte Savunacağız. Birleşe Birleşe Kazanacağız” çağrısı yapıldı.

SOL Parti; sendikaları, odaları, dernekleri, siyasi partileri, emekçileri, emeklileri, gençleri, kadınları eşit, laik, tam bağımsız demokratik Türkiye için mücadele eden herkesi halk yürüyüşünde bir arada olmaya, birleşik halk muhalefetini her yerde birlikte örmeye çağırıyor.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Mutlak butlan kararı ile ana muhalefet partisini Saray kayyumu atandı. Bu bir parti meselesi değil bu karar fiilen muhalefetsiz ve seçimsiz bir ortamda Erdoğan’ın fiilen tek aday olduğu bir sandık kurgusunun parçasıdır.

Bu darbeye karşı birlik ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz.Memleketimizin geleceğine, haklarımıza ve özgürlüğümüze hep birlikte sahip çıkıyoruz.

Tam bağımsız, laik ve demokratik bir Türkiye için korkuya değil dayanışmaya karanlığa değil umuda yürüyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız."