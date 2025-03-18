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SOL Parti: Diploma oyunu iktidarın zayıflığının göstergesidir

SOL Parti, İBB Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine, "mevcut iktidar, çürümüş rejimin devamı için darbeci yöntemlere başvurmaya devam ediyor" denildi. Açıklamada, "Ne yaparlarsa yapsınlar yenilecekler" vurgusu yapıldı.

Güncel
  • 18.03.2025 20:34
  • Giriş: 18.03.2025 20:34
  • Güncelleme: 18.03.2025 20:44
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti: Diploma oyunu iktidarın zayıflığının göstergesidir

SOL Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Açlık ve sefalete sürükledikleri toplumun rızasını kaybetmiş, azınlığa düşmüş mevcut iktidar, çürümüş rejimin devamı için darbeci yöntemlere başvurmaya devam ediyor" denildi.

"İktidarın, rakibini diploma oyunuyla ekarte etmeye çalışması onun ne kadar zayıf ve yenilgiye mahkum olduğunun göstergesidir" denilen açıklamada, "Her türlü hile ve zorbalıkla, ülkeyi büyük bir karanlığa sürüklemeye çalışan iktidara karşı mücadele edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Ne yaparlarsa yapsınlar yenilecekler. Hep beraber kazanacağız" vurgusu yapıldı.

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