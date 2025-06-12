SOL Parti eğitim, sağlık, sosyal güvenlik çalıştayı düzenliyor
SOL Parti, Ankara’da ‘Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik Haklarımızı Kazanacağız Çalıştayı’ düzenleyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün\Ankara
SOL Parti, Ankara’da ‘Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik Haklarımızı Kazanacağız Çalıştayı’ düzenleyecek.
14 Haziran Cumartesi günü TMMOB MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek çalıştay saat 10.00’da başlayacak.
Çalıştay programı şöyle:
10.00 Başlama
10.30 Kamuda Neoliberal Dönüşüm- Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu
11.30 Sosyal Güvenliğin Ekonomi Politiği- Prof. Dr. Aziz Çelik
Tartışma
13.00-14.00 Öğle Arası
14.00 Bir Hak Olarak Sağlık- Prof. Dr. Alpay Azap (TTB Merkez Konsey Başkanı)
Tartışma
15.45 Bir Hak Olarak Eğitim- Kemal Irmak (Eğitim Sen Genel Başkanı)
Tartışma