SOL Parti eğitim, sağlık, sosyal güvenlik çalıştayı düzenliyor

BirGün\Ankara

SOL Parti, Ankara’da ‘Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik Haklarımızı Kazanacağız Çalıştayı’ düzenleyecek.

14 Haziran Cumartesi günü TMMOB MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek çalıştay saat 10.00’da başlayacak.

Çalıştay programı şöyle:

10.00 Başlama

10.30 Kamuda Neoliberal Dönüşüm- Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu

11.30 Sosyal Güvenliğin Ekonomi Politiği- Prof. Dr. Aziz Çelik

Tartışma

13.00-14.00 Öğle Arası

14.00 Bir Hak Olarak Sağlık- Prof. Dr. Alpay Azap (TTB Merkez Konsey Başkanı)

Tartışma

15.45 Bir Hak Olarak Eğitim- Kemal Irmak (Eğitim Sen Genel Başkanı)

Tartışma