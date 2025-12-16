SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu: Bu bütçeye itirazımız var

Meclis’te bugün görüşülecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi öncesinde SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bütçenin Anayasa’da güvence altına alınan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını esas almadığı belirtildi.

“Bu bütçeye itirazımız var” denilen açıklamada, “İklim değişiminin yıkıcı etkileri piyasa çözümlerine terk edilemez; bu şekilde süren yıkım durdurulamaz. Bu, kümese tilkiyi teslim etmek kadar komik ve trajiktir” denildi.

Bakanlık bütçesinin içeriğine ilişkin değerlendirmede şu ifadeler yer aldı: “‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bütçesi’, doğayı koruyan değil, doğa talanına hukuki ve mali zemin hazırlayan bir içeriğe sahiptir. Bu bütçede, dikkatle incelendiğinde görüleceği gibi, doğa pazarlanmaktadır.”

Açıklamada, ormanların, meraların, tarım alanlarının, kıyıların ve sit alanlarının madencilik, enerji, turizm ve inşaat sermayesine açıldığı belirtilerek, bunun ulusal ölçekli bir politika haline geldiği ifade edildi.

İLİÇ VURGUSU

SOL Ekoloji Çalışma Grubu, İliç’te yaşanan maden faciasına da dikkat çekti. Açıklamada, “Dokuz işçinin yaşamını yitirdiği İliç faciası, yalnızca bir ‘iş kazası’ değil, ülke tarihimizin en büyük çevresel ve ekolojik felaketlerinden biridir” denildi.

Faciada denetimsizliğin ve sermaye lehine verilen izinlerin payı olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Bu faciada denetimsizlik, sermaye lehine verilen izinler ve göz göre göre sürdürülen sömürge madenciliği politikalarının payı açıktır. Çevreyi korumakla yükümlü olan Bakanlık, İliç’te yaşanan yıkımın sorumluluklarını taşırken bugün aynı anlayışla madencilik faaliyetlerinin önündeki engelleri kaldırmaya çalışmaktadır. Bu kabul edilemez.”

Açıklamada ayrıca, “İliç’te yaşananlar ortadayken yeni facialara kapı aralanmasına izin verilemez. İliç altın madeninin yeniden işletmeye alınması derhal engellenmeli, bütçe görüşmelerinde şov yapan bakanlık yetkilileri yargılanmalıdır” denildi.

İKLİM POLİTİKASI YOK

Açıklamada, Türkiye’nin iklim değişikliğinin etkilerini en ağır yaşayan ülkelerden biri olmasına rağmen iklim uyum politikalarına ayrılan bütçenin yok denecek kadar az olduğu belirtildi.“Bakanlığın ‘iklim’ adını taşımasına rağmen, bütçede sermaye lehine yürütülen karbon ticareti, piyasa mekanizmaları ve yeşil makyaj projeleri dışında gerçek bir iklim politikası bulunmamaktadır” denilen açıklamada, sel, yangın ve kuraklık gibi afetlerin her yıl daha yıkıcı hale geldiği hatırlatılarak bütçede kamusal ve önleyici bir hazırlık anlayışının yer almadığı vurgulandı.

SERMAYENİN RANT ALANI

Kentsel politikalara ilişkin değerlendirmede ise “Bütçenin önemli bir bölümü, kentsel dönüşüm adı altında yerinden etmeye, deprem güvenliği yerine arsa değerine, sosyal konut yerine lüks projelere ayrılmaktadır. Kentler halkın değil, sermayenin rant alanı olarak görülmektedir” ifadelerine yer verildi. Bilimsel planlama ve risk azaltma politikalarına yatırım yapılmadığı, depremin hâlâ bir “imar fırsatı” olarak ele alındığı vurgulandı.

REDDEDİYORUZ

Açıklama şu sözlerle son buldu: “Bu nedenle, çıkar çevrelerini kollayan, doğa talanı ve yıkımı büyüten bu bütçeyi reddediyoruz. Yaşamdan, emekten, doğadan yana; ekolojik, kamucu ve demokratik bir bütçe talebimizi sokaktan yükseltmeye devam edeceğiz.”