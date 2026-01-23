SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu'ndan 'maden sahalarında rehabilitasyon' açıklaması: "Tahribat makyajının faturası kamuya"

Haber Merkezi

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu, Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Sahalarında Rehabilitasyon Yönetmeliği’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, düzenlemenin ekolojik krizi çözmek yerine madencilik faaliyetlerinin yarattığı tahribatı meşrulaştıran bir araç haline geldiği vurgulandı.

“Rehabilitasyon Adı Altında Talan Madenciliğine Kalkan” başlıklı açıklamada, “Yönetmelikte ‘rehabilitasyon’ kavramı, ekolojik yıkımı telafi edilebilir bir teknik sorun gibi ele almaktadır. Oysa açık ocak madenciliği, siyanürlü liç, asit maden drenajı, yeraltı su rejiminin bozulması ve kirlenmesi, toprağın biyolojik yapısının yok edilmesi gibi süreçler ekosistem düzeyinde geri dönüşsüz tahribatlar yaratmaktadır” denildi.

Bu tür tahribatların, üst toprağın serilmesi, fidan dikimi veya rekreasyon alanı oluşturulmasıyla “rehabilite” edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, “Yönetmelik, doğanın karmaşık işleyişini teknik bir inşaat faaliyetine indirgemektedir” ifadelerine yer verildi

"RIZA ÜRETME ARACI"

“Bu koşullarda rehabilitasyonun, fiilen madenciliğe toplumsal rıza üretmenin bir aracı olarak işlev göreceği açıktır” denilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

“Yönetmelik, kamu kaynaklarının şirket tahribatını telafi etmek için kullanılmasının yolunu açmaktadır. Bu, şirketin karını alıp gideceği, yıkımın bedelini ise kamu, doğa ve toplumun ödeyeceği anlamına gelmektedir.

Rehabilitasyon projesi olarak ifade edilen metinler, şirketin ya da idarenin hazırladığı göz boyama metinlerinden ibarettir.”

"FATURASI KAMUYA YÜKLENECEK"

Açıklamada, rehabilitasyon adı altında şirketlerin yarattığı yıkım ve tahribatın makyaj iyileştirmesinin faturasının dahi kamuya ve topluma yükleneceği belirtildi.

Açıklama, “Bu yönetmelik, doğayı korumaktan çok, madencilik faaliyetlerinin genişlemesine hukuki zemin hazırlayan bir düzenleme olarak okunmalıdır. Ülkemizin acil ihtiyacı; ekolojik yıkıma neden olan, mülkiyet gaspı aracına dönüşen, tarımı hayvancılığı ve kırsal yaşamı yok eden, biyoçeşitliliğe darbe vuran, yer altı varlıklarımızı ulusal-uluslararası sermayenin sömürüsüne açan madencilik faaliyetlerinin sınırlandırılması ve sonlandırılmasına yönelik adımların atılmasıdır” ifadeleriyle son buldu.