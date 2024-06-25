SOL Parti emektarı Aydoğan Şanlıer, son yolculuğuna uğurlandı

SOL Parti emektarı Aydoğan Şanlıer, çok sayıda partilinin katıldığı törenle son yolcuğuna uğurlandı. SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, törende yaptığı açıklamada, "Biz artık birbirimize emanetiz. Aydoğan abinin bayrağı, yumruklu yıldızı bize emanet. Söz olsun yere düşmeyecek o yıldız" dedi.

BirGün / Ankara

SOL Parti emektarı Aydoğan Şanlıer, uzun süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Şanlıer, Ankara’da çok sayıda partilinin katıldığı törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Ankara’nın Mamak ilçesi’nde Ortaköy mezarlığına defnedilen Şanlıer için yapılan törende duygusal anlar yaşandı.

SOL Parti Sözcülerinden Önder İşleyen, törende yaptığı konuşmada, “Hepimizi başı sağ olsun, Aydoğan abi bizim güzel abimizdi. Bizim kuşağımızın abisiydi. Buradaki herkese bir şeyler katmıştır. Neşeliydi, öfkesi de kendinde saklıydı. Çok şey öğretti. Ondan gördüğümüz en şey onun eylemiydi” ifadelerini kullandı.

“Aydoğan abi, ne gerekiyorsa yapardı” diyen İşleyen, “Kimseden beklemezdi, yapardı. Sessizce, sitemsizce yapardı. Bize devrimciliğin böyle yaşamak olduğunu gösterdi. Devrimciliğin önce eylem olduğunu gösterdi. O kadar mütevazı yaptı ki Aydoğan abi, kahrımızı çekti. Bu hareketin kahrını çekti; o yüzden borçluyuz ona. Bu ülke Aydoğan abiye borçlu, onların devrimci kuşağına bu ülke borçlu. Bir gün mutlaka bilinecek. İyilik ve güzellik namına kalbimizde bir şey taşıyorsak onlara borçluyuz. Böyle bir inadı bugüne getirdikleri için sonsuz sevgi ve saygımızla Aydoğan abiyi uğurluyoruz. O, gözü arkada gitmedi. Biz artık birbirimize emanetiz. Aydoğan abinin bayrağı, yumruklu yıldızı bize emanet. Söz olsun yere düşmeyecek o yıldız” diye konuştu.

Aydoğan Şanlıer

Uzun dönem partinin Ankara il yöneticiliği yapan Şanlıer, Altındağ’ın yoksul mahallelerinde devrimci hareketin önemli kadrolarından biri olarak görev aldı.

SOL Parti’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada “Devrimci Yol'dan SOL Parti'ye bitmeyen yolculuğumuzun emektarı, Altındağ'ın yoksul mahallelerinin güzel devrimcisi, ayak izlerin silinmeyecek, emeklerin unutulmayacak” denildi.