SOL Parti Eskişehir'den seslendi: Bu karanlık iktidarına birleşik mücadeleyle son vereceğiz!

SOL Parti’nin ülke genelinde "tek adam rejimine son verme" çağrısı ile başlattığı yürüyüşleri bugün Eskişehir'de, ‘Eskişehir Beyaz Saray koridorlarında pazarlanamaz’ sloganıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir'deki yürüyüş, saat 16.00'da Yediler Parkı'nda başladı. Yürüyüş, Ulus Anıtı'nda sona erdi.

''Birleşe birleşe kazanacağız!'', ''Kahrolsun Emperyalizm ve işbirlikçileri! ''Yaşasın tam bağımsız Türkiye!'' sloganları eşliğinde yürüyen SOL Partileler, yürüyüşün tamamlanmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını SOL Parti İl Sözcüsü Hüseyin Öztürk okudu.

''ÜLKEMİZİ EMPERYALİMİN HİZMETİNE SUNAN BU GERİCİ REJİMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ!''

Öztürk şunları söyledi:

''Ülkemiz her alanda bir karanlığın içindedir. Tek adam rejimi ülkemizi tam bir felaketin içine sürüklemektedir. Bu öyle bir karanlık ki; hukuksuzluğun hukuk haline geldiği; tüm hukuk kurumlarının, tüm hukuk araçlarının tek adam rejiminin bir baskı aparatı haline getirildiği karanlık.

Rejime muhalif olan aydınların, gazetecilerin, sanatçıların, halkın seçtiği belediye başkanlarının, şafak baskınlarıyla evlerinden esir alınması, bu tek adam rejiminin olağan karakteri haline gelmiştir. AKP-MHP rejimine biat etmeyen her yurttaş düşmanlaştırılarak her türlü baskı aracıyla susturulmaya çalışılıyor.

Eğitim sistemi giderek gericileştiriliyor: Okullara tarikat ve cemaatler sokularak demokratik bilimsel eğitim ve öğretim yerine çağ dışı hurafelerle çocuklarımızın beyinleri dolduruluyor. Böylece itaat eden, kişiliksiz, itiraz etmeyen bir nesil hedefleniyor. Diğer yandan zorunlu eğitim süresi düşürülerek çocuk yaşta işçilik ve kız çocuklarının küçük yaşta evliliği gibi çağ dışı, insanlık dışı uygulamaların yolu açılıyor.

Tek adam rejimi tarafından “2025 yılı aile yılı” olarak ilan edilirken; esnek çalışma modelleriyle, teşviklerle evlilik ve çocuk sayısını artırmaya yönelik politikalar izlenmektedir. Bunun sonucunda; bu yılki istatistiklerin de gösterdiği gibi söz konusu politikaların ve yasal düzenlemelerin kadın cinayetlerinde artışa neden olduğu ortadadır! LGBTİ+ bireyler açısından durum daha da vahimdir. LGBTİ+’ların özgür yaşam hakları yok sayılıp LGBTİ+ olmak cezalandırılacak bir suç haline getiriliyor.

Ülke kaynaklarının peşkeş çekilmesi ve yağmalanması sonucu yarattıkları ekonomik kriz ve yüksek enflasyon; halkın daha da yoksullaşmasına neden olup yaşamı dayanılmaz hale getiriyor. OECD verilerine göre Türkiye’de her 5 çocuktan biri yeterli beslenemiyor ve her 4 çocuktan biri okula aç gidiyor. Emekçiler, emekliler TÜİK’in sahte rakamlarıyla düşük gelirle yaşamaya mahkûm edilip adeta ölüme terkediliyor. Yaşanan ekonomik krizin faturası emekçilere yüklenerek algı oyunlarıyla iktidarlarlarını temize çıkarmaya çalışıyorlar. Sefalet içine ittikleri emeklileri adeta “gereksiz bir topluluk” gibi gösterip yaşanan sıkıntıların sorumlusu olarak hedef haline getiriyorlar.

Özetle; Türkiye, siyasal İslamcı rejim altında laikliğin ve demokrasinin son kazanımlarının ortadan kaldırıldığı, eğitimden sağlığa kadar halkın en temel haklarının yok edildiği, gençlerin geleceksizliğe, emekçilerin ve emeklilerin ise sefalete sürüklendiği bir çürüme ve yıkım sürecine itildi. Büyük Ortadoğu bataklığına sürüklenerek kurulan bu gerici rejim, ABD-İsrail ortaklığında şekillenen Ortadoğu düzenine uyumlu, etnik ve dinsel temeller üzerinde yeniden kurgulanmak isteniyor.

AKP ve MHP ittifakı, Amerika’nın bu dayatmalarını kendi iktidarlarını sürdürmenin bir fırsatı olarak görüyor. Trump ve Amerikan desteğiyle seçimleri göstermelik hale getiren bu düzen, Erdoğan’a ömür boyu başkanlık yolunu açmak istiyor.

Bu ağır karanlık tablo içinde halk desteğini kaybeden saray rejimi; iktidarını kalıcı hale getirmek için her türlü yola başvuruyor. İçeride muhalifleri her türlü baskı aracıyla sustururken dışarıda, Beyaz Saray koridorlarında destek arayışı içine giriyor. Kapalı kapılar arkasında içeriğini gizlemeye çalıştığı pazarlıklar yapıp taahhütlerde bulunuyor.

SÖMÜRGE MADENCİLİĞİYLE ÜLKEMİZİN ADETA İŞGAL EDİLMESİNE SEYİRCİ OLMAYACAĞIZ!

Yıllardır doğamızın yok olması pahasına ülkemizi bir maden çöplüğü haline getirdiler. Uluslararası maden tekelleri ve işbirlikçilerine ülkemizin toprakları peşkeş çekilmeye devam ediyor. Şimdi de Eskişehir Beylikova’da bulunan Nadir Toprak Elementi madenlerinin çıkarılması için Beyaz Saray koridorlarında, kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapılıyor. Çıkarılması ve ayrıştırılması teknik olarak yüksek maliyetli olduğu söylenen bu madenlerin çıkarılması sırasında çevreye etkilerinin ne olacağı açıklanmadan; Cumhurbaşkanı, söz konusu madenlerin çıkarılması için gerekli anlaşmaları yaptıklarını açıklıyor.

Silah ve askeri araçlar için stratejik öneme sahip Nadir Toprak Elementi, eli kanlı ABD emperyalizminin savaş staratejileri için ağzının suyunu akıtıyor.

İktidar ise topraklarımızı emperyalistlere jeopolitik bir koz olarak sunmaktan geri durmuyor. Kendi siyasi ömrünü uzatmak adına yeraltı kaynaklarımız “stratejik işbirliği” adı altında ABD’ye sunuluyor. Tek adam rejimi, içinde bulunduğu krizden çıkış yolunu topraklarımızı emperyalistlere pazarlamakta buluyor.

Sömürge madenciliğiyle ülkemizin adeta işgal edilmesine seyirci olmayacağız! Tek adamın iki dudağı arasındaki emirle; madencilik mevzuatında yapılan alelacele değişiklikle izin verilen projelere sessiz kalmayacağız! Ülkemizin tam bağımsızlığı için birleşik mücadelemizle toprağımıza, suyumuza, memleketimize sahip çıkacağız!

Bu kadim Anadolu toprakları, 100 yıl önce Emperyalizme diz çöktüren halkların yurdudur. Amerikan emperyalizminin 6. Filosunu denize döken gençliğin yaşadığı topraklardır. “Tam bağımsız Türkiye” sloganlarıyla yürüyen ve darağaçlarında, Kızıldere’de bedel ödeyenlerin topraklarıdır.

Bugün de aynı kararlılıkla; ülkemizin kaynaklarını Emperyalizmin hizmetine sunan bu karanlık rejimi tarihin çöplüğüne göndermeye kararlıyız!

Korkmuyoruz, yılmıyoruz! Doğal kaynaklarımızın doğamızı tahrip edilmesi pahasına emperyalistlere peşkeş çekilmesine karşı ekoloji alanında tüm yurtsever yurttaşlarımızla yan yana, omuz omuza gelerek birleşik mücadelemizle bu karanlık rejimi yeneceğiz.

Emekçileri açlığa, sefalete; kadınları gericiliğe mahkum eden; gençliğimizi geleceksizleştiren; çocuklarımızı tarikatların insafına bırakan bu karanlık rejimi; gençliğin mücadelesiyle, kadınların mücadelesiyle, emekçilerin hak alma mücadelesiyle ve tüm halkın demokratik örgütleriyle; omuz omuza, yan yana gelerek birleşik mücadelemizle yenmeye kararlıyız.

Bu karanlık ablukayı dağıtıp; demokratik, laik ve tam bağımsız yeni bir Türkiye kuruncaya kadar birleşik mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.''

Kahrolsun Emperyalizm ve işbirlikçileri!

Yaşasın tam bağımsız Türkiye!"

"KARANLIK İKTİDARINA SON VERECEĞİZ"

Ardından söz alan Sol Parti Parti Meclisi (PM) Üyesi Mert Yedek, baskı rejimine karşı bugün de Eskişehir'de toplandıklarını söyledi.

İktidarın kendi siyasi ömrünü uzatmak adına emperyalistlere toprak pazarladığını söyleyen Yedek, "Hep beraber birleşik mücadele ederek bu karanlık iktidarına son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yedek, şöyle konuştu:

"SOL Parti’nin memleketimizin her yanında birleşik bir mücadeleyle gerici rejimi değiştireceğiz yürüyüşlerimiz devam ediyor. Bugün Eskişehir’de de saray rejiminin baskılarına karşı hep beraber daha fazla mücadele demek için toplandık.

Bugün burada havasına, suyuna, toprağına, memleketine sahip çıkan onurlu insanlarla bir yürüyüş gerçekleştirdik.

Memleketin her yanını ranta talana açan iktidar yaşam alanlarımızı her gün yok etmeye devam ediyor. Şimdide emperyalistlerle iş birliğinde. Geçtiğimiz aylarda zeytin kanunu olarak bilinen torba yasayla esasen madencilik mevzuatımızda topyekün bir değişiklik yapıldı. Bütün bir ÇED süreci askıya alındı her şey bir kişinin iki dudağı arasına bırakıldı. Buradan aldığı planlı güçle son olarak Erdoğan – Trump görüşmesinde konuşulan konulardan bir tanesi de Eskişehir’in toprakları.

Tek adam rejimi içinde bulunduğu krizi aşmanın yolunu emperyalistlere Eskişehirimizin topraklarını pazarlamakta buldu. Kendi siyasi ömrünü uzatmak adına emperyalistlere topraklarımızı altın tepsi de sunuyor. Bakanlığın açıklamasına göre Beylikova ilçemizde 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi bulunuyor. Eti maden bir pilot tesis yaptı daha verilerini halkla paylaşmadan iktidar rezervleri beyaz saray koridorlarına taşıdı.

Daha bir Çed süreci işletilmeden, sağlık etki değerlendirmesi yapılmadan, Eskişehir’in ne kadar suyunu kullanacağını belirlemeden Eskişehirlilere sormadan sadece ulusal kalkınma söylemleriyle bu nadir toprak elementlerinin çıkarılacağından bahsediliyor. Fakat arka planında emperyalistlere topraklarımız pazarlanıp kendilerine siyasi ikbal biçiyorlar. Bu ülkenin yurtseverleri, devrimcileri sizin bu planlarınızı boşa çıkartacak.

Memleketi, topraklarımızı emperyalistlere jeopolitik bir koz olarak kullananlar bu ülkeyi feklakete sürükleyenlerdir.

Bugün bir kötü haber de Sakarya Vadisi için hayati bir öneme sahip olan Cengiz Holdinge bağlı Eti Bakır A.Ş.’ye ait Alpagut – Atalan Altın ve Gümüş madeni projesinde bakanlık çed olumlu kararı verdi. Topraklarımız sermayeye peşkeş çekilirken seyirci kalmayacağız. Topraklarımızı sermayenin insafına bırakmayacağız. Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkacağız.

Eskişehir’in toprakları satılık değildir. Eskişehir’in toprakları sahipsiz de değildir. İşte burada bu irade tam bağımsızlık mücadelesini anti emperyalist mücadelesiyle birleştirip memleketine sahip çıkıyor.

Hep beraber birleşik mücadele ederek bu karanlık iktidarına son vereceğiz diyoruz."

ÖNDER İŞLEYEN: ÇAĞRIMIZ OMUZ OMUZA BİRLEŞİK MÜCADELE

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen de iktidar politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Ülkenin ABD emperyalizmi ve Trump'ın oyuncağı olmaktan çıkması gerektiğini kaydeden İşleyen, "Çağrımız omuz omuza birleşik mücadeledir" dedi.

İşleleyen, özetle şunları söyledi:

"Biz biliyoruz ne yerliler ne milliler, biz biliyoruz BOP eş başkanı olarak bu ülkenin tepesine atandılar, bu ülkede laiklik demokrasi ne varsa yok etmeye, ülkemizi büyük bataklığa sürüklemeye gönderildiler. Şimdi yalnız kaldılar. Beyaz Saray koridorunda Trump'tan meşruiyet dinlendiler. İstiyorlar ki büyük katliamlarla kurulan düzen ülkeyi de belirlesin, seçimsiz diktatörlük olsun. Bu yürüyüşlerimiz ona bir cevap. Herkes umut ve kaygıgla 'nasıl değiştireceğiz' diyor. Evet bu ülke onlardan kurtulmalı, ABD emperyalizmi ve Trump'ın oyuncağı olmaktan çıkmalı. Peki nasıl yapacağız? Bu sorunun cevabı örgütümüzde, inadımızda direncimizde. O yüzden daha fazla mücadele daha fazla birlik diyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar değiştireceğiz. Bizim üzerimize 10 Ekim'de bombalar attılar ve kan gölünün içinden çıktık geldik. Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız. Çağrımız omuz omuza birleşik mücadeledir. Yürüyüşümüz Eskişehir'de bitmeyecek veTürkiye’nin her yanına yayılacak. Gelecek hafta fındık üreticileri ve devrimciler Terzi Fikri'nin memleketi Fatsa'da yürüyecek.

Son sözümüz şudur ki siz daha çok beyaz saray koridorlarına çıkın sizin Trump'ınız varsa Amerikan emperyalizminiz varsa biz 6 filoyu yenen bizim Denizimiz var bizim Mahirimiz var."