SOL Parti Eskişehir'den yürüyüş çağrısı: "Topraklarımız tehdit altında"

SOL Parti’nin ülkenin dört bir köşesinde düzenlediği yürüyüşler devam ediyor.

SOL Parti Eskişehir İl Örgütü, 18 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek yürüyüş için açıklama yaptı.

"Nadir toprak elementi rezervi" vurgusu yapılan açıklamada, "Beylikova ilçemizde Bakanlığın açıklamasıyla 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi, Amerikan parlamentosunda gündeme gelmesiyle iktidar soluğu Beyaz Saray'da aldı. Topraklarımız iktidar eliyle Amerika-Çin rekabetinin içinde pazarlanmak isteniyor. Bağımsızlığımız, topraklarımız tehdit altında" denildi.

Yapılan açıklamada, "Havamızı, suyumuzu, toprağımızı, akarsularımızı ne emperyalist tekellere ne de yerli işbirlikçi bir avuç sömürücü sermayedara teslim ederiz. Bu ülkenin devrimcileri var. Bu ülkenin SOL Partisi var. Ülkemizin bağımsızlığı için mücadele eden onurlu insanları var. Eskişehir’i adeta bir sömürge maden şehrine çevirmek isteyenlere karşı anti emperyalizm mücadelemizi büyütüyoruz. Amerika’nın 6. Filo’sunu Dolmabahçe’den denize döken 68’lilerin ruhuyla meydanlardayız" denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Eskişehir’in toprağını Beyaz Saray koridorlarında pazarlayanlardan hesap sormak için yürüyoruz! Toprağımıza, suyumuza, memleketimize sahip çıkıyoruz!

Tek adam rejimi içinde bulunduğu krizi aşmanın yolunu şehrimizi emperyalistlere altın tepside sunmakta buldu. Şehrimizin her yanını sermayeye peşkeş çeken iktidar şimdi de Amerikancı politikalar ile birlikte Eskişehir’imizi emperyalistlerin hammadde savaşında jeopolitik bir koz olarak kullanmaktan geri durmuyor.

Beylikova ilçemizde Bakanlığın açıklamasıyla 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi, Amerikan parlamentosunda gündeme gelmesiyle iktidar soluğu Beyaz Saray'da aldı. Topraklarımız iktidar eliyle Amerika-Çin rekabetinin içinde pazarlanmak isteniyor. Eti Maden’in 2023 yılında işletme izni aldığı pilot tesisinde halkla şeffaf bir şekilde paylaşılmayan çalışmalar Beyaz Saray koridorlarına taşındı. Bağımsızlığımız, topraklarımız tehdit altında.

Tam bağımsızlık için, topraklarımızı, geleceğimizi ve emeğimizi savunmak için ayağa kalkıyoruz! Meşruiyetini ABD’den, Trump’tan satın alabileceğini düşünen, Trump’ın arkasına dizilerek kaynaklarımızı emperyalistlere peşkeş çeken bu rejim çoktan kaybetmiştir ve artık yıkılmalıdır. Emperyalizme tam teslimiyetle ülkeyi bataklığa sürükleyen bu rejim çürümüştür.

"BİRLİKTE YÜRÜMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Memleketimizi emperyalizmin taşeronluğunda bataklığa sürükleyen işbirlikçilere karşı yürüyoruz.

Havamızı, suyumuzu, toprağımızı, akarsularımızı ne emperyalist tekellere ne de yerli işbirlikçi bir avuç sömürücü sermayedara teslim ederiz. Bu ülkenin devrimcileri var. Bu ülkenin SOL Partisi var. Ülkemizin bağımsızlığı için mücadele eden onurlu insanları var. Eskişehir’i adeta bir sömürge maden şehrine çevirmek isteyenlere karşı anti emperyalizm mücadelemizi büyütüyoruz. Amerika’nın 6. Filo’sunu Dolmabahçe’den denize döken 68’lilerin ruhuyla meydanlardayız!

Barışı, laikliği, özgürlüğü ve demokrasiyi kazanmak için birlikte yürümeye çağırıyoruz.

Son günlerde , meclis açılışında iç cepheyi tahkim ettiğine yönelik tek adam rejiminin göstermek istediği fotoğraflarla daha da görünür hale gelen muhalefeti dizayn hamlelerini boşa çıkaracağız. 19 Mart’ta barikatları aşan gençlerin isyanıyla sokaklarda olacağız.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Türkiye İslamcılık temelinde etnik ve dinsel ayrımlara dayanan bir rejim dayatmasıyla karşı karşıya! Laikliğin ve demokrasinin tümüyle ortadan kaldırıldığı, seçimlerin göstermelik hale geldiği bir rejimle Cumhuriyet’in sonu ilan edilmek isteniyor! İktidardakiler emperyalistlerin rejim değiştirme planlarına dört elle sarılıyor.

AKP ve MHP’nin bütün hesabı bir anayasa oyunu ile Erdoğan’a ömür boyu başkanlık yolunu açmak ve iktidarlarını devam ettirmektir. Amerika ve İsrail’in Büyük Orta Doğu bataklığında, şimdi baskı ve zorbalıkla; hile ve aldatmacalarla ülkemize dayatılan bu gerici rejime asla ama asla teslim olmayacağız! Türküyle, Kürdüyle, Alevisi ve Sünnisiyle, bütün emekçiler ve ezilenler birleşerek bu gerici ve faşist rejimi mutlaka yeneceğiz! Bu rejimden ne özgürlük ne demokratik bir çözüm beklenir; barışı, özgürlükleri, laikliği ve demokrasiyi bu rejime son vererek kazanabiliriz!"