SOL Parti: Faşizme karşı omuz omuza!

SOL Parti, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik polis ablukası hakkında açıklama yaptı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye tam anlamıyla bir faşist cendere altına sokulmuştur. CHP'nin, Saray tarafından atanan kayyum ile; polis işgali eşliğinde büyük bir zorbalık ve hukuksuzlukla karşı karşıya bırakılması, iktidarın ne denli gözü dönmüş olduğunu gösterdiği gibi aynı zamanda ne kadar aciz, zavallı ve yenilgiye mahkûm olduğunu da ortaya koymuştur" denildi.

Mücadele vurgusu yapılan açıklamada, "Bugün mesele bir CHP meselesi olmadığı gibi, bir A ya da B partisi veya kişi meselesi de değildir. Mesele, ülkenin geleceğine sahip çıkma meselesidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bugün Saray’ın yargısıyla, polisiyle, satın alınmış Truva atlarıyla AKP ve MHP’nin iktidarlarını sürdürmek adına ülkeyi sürükledikleri felakete karşı hepimizin sorumluluğu; ikirciksiz, tereddütsüz, korkmadan, susmadan, cesaretle bir olup direnmektir. Hep birlikte mücadele ederek harami saltanatına, kötülük iktidarına son vermektir. Faşizme karşı omuz omuza!"