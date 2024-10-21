SOL Parti: Fethullah Gülen, doğduğu topraklarda öldü

SOL Parti, Gülen yapılanmasının lideri Fethullah Gülen'in ölümü hakkında açıklama yaptı.

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "CIA bürolarında eğitilidi. Sonrasında madalyonunun iki yüzü olarak AKP ile birlikte yürüdüler. BOP’un iki aktörü olarak, Cumhuriyet’in ilerici birikimlerini yıkma görevini üstlendiler. Amerikan destekli kirli operasyonlarla başardılar da" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "2010 referandumu ile yargı üzerinden ülkeyi dizayn ettiler. İktidarı tamamıyla ele geçerdiler. Sonra da koltuğu paylaşamayıp, ülkeyi kanlı bir darbe girişimine kadar sürüklediler. AKP, darbe girişimini yeni baskılar için fırsata çevirdi. Tek adam rejimine geçiş bu OHAL ve baskı koşullarında gerçekleşti."

SOL Parti'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Karanlık operasyonlar, kirli kumpaslar ve darbe girişimi etaplarından geçerek kurulan gerici diktatörlük bu ikilinin üzerine yükseldi. Hesabı da sonunda tarih önünde birlikte verecekler! Şimdilerde ardından küfürle anılan F. Gülen ve Gülencilikle hesaplaşmak birlikte kurdukları tek adam rejimine son vermekten ayrı bir şey değil."