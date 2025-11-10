SOL Parti, Frankfurt’ta "Avrupa Buluşması" gerçekleştirdi

SOL Parti, Almanya’nın Frankfurt kentinde ‘Avrupa Buluşması’ gerçekleştirdi. 7-9 Kasım tarihleri arasında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan SOL Parti üyelerinin katılımıyla gerçekleşen buluşmada partinin Avrupa’daki örgütlenme stratejilerini ve geleceğe dair planlarını masaya yatırdı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar İsviçre, Fransa, Hollanda, Avusturya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde SOL Parti’nin örgütlenmesinin ve yerel siyaset dinamiklerinin genel durumunu değerlendirdi.

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri de kadın ve gençlik çalışmaları oldu. Programda özel bir bölüm ayrılarak “Avrupa Sol Feminist Kadın Forumu” ve “Avrupa’da Genç SOL Partililer” oturumu gerçekleştirildi.

Bu oturumlar partinin Avrupa çapında örgütlenmesinin geleceği hakkında önemli tartışmalara zemin yarattı.

Yoğun geçen iki günün ardından 9 Kasım’da “Ortak Geleceğe İlişkin Atılacak Adımlar” başlığıyla toplantı değerlendirilmesi yapıldı.

Değerlendirmeyle beraber SOL Parti’nin Avrupa’da da örgütlülüğünü güçlendirme kararlılığı ve birleşik bir muhalefet yaratma perspektifi ortaya kondu.