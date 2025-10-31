Sol Parti: "Gebze'de çöken bina rant hırsının ve sorumsuzluğun çöküşüdür!”

28 Ekim günü sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada bir aileden dört kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin yaralı kurtarıldığı olaya ilişkin Sol Parti Gebze İlçe Örgütü bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Rant uğruna bir kez daha canlarımızı yitirdik!" başlığını taşıyan açıklamada yaşanan olayın bir doğal afet olmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada bölge halkının CİMER'e ve yetkili makamlara birçok kez şikayette bulunmasına rağmen yetkililerin "Olayın metro çalışmasıyla ilgili olduğuna dair elimizde herhangi bir somut tespit yok” açıklamalasında bulundukları ifade edildi. Açıklamada "bu cinayetin göz göre göre geldiğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Sol Parti'nin açıklamasının tamamı şöyle:

Rant Uğruna Bir Kez Daha Canlarımızı Yitirdik!

Gebze’de metro güzergahında meydana gelen bina çökmesi sonucu 4 yurttaşımızı kaybettik.

Bu acı olay bir “doğal” felaket değildir. Yıllardır süren metro çalışmasında güzergâh boyunca dinamitler patlatıldı, zemin güvenliği hiçe sayıldı. Metro inşaatı başlamadan seçim propagandası uğruna her köşeye reklam afişleri asıldı, duraklara tabelalar yerleştirildi.



AKP’nin yerel seçim döneminde ortada metro yokken varmış gibi durak tabelalarıyla Gebze halkını aldatması, bugün yaşanan felaketin sorumluluğunu gizlemeye yönelik ucuz bir reklamcılık anlayışının ürünüdür.

Mahalle sakinleri beş ay önce Cimer’e şikayette bulunmuş ama gerekli hiçbir önlem alınmamıştır.

Üstelik, çöken binadaki eczane sahibinin bir gün önce binada kayma olduğunu Gebze Belediyesi’ne bildirmesine rağmen belediyenin “sorun yok” demesi, bu cinayetin göz göre göre geldiğini göstermektedir.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın “Olayın metro çalışmasıyla ilgili olduğuna dair elimizde herhangi bir somut tespit yok” açıklaması, gerçekle bağdaşmayan bir sorumluluktan kaçma çabasıdır.

Bu açıklama; bilimin değil talimatların konuştuğunu, halkın can güvenliğinin değil kurumların imajının korunduğunu ve felaketin üzerinin örtülmek istendiğini göstermektedir.

Geçen yıl aynı mahallemizde bir binada doğalgaz patlaması yaşanmış 2 yurttaşımızı kaybetmiştik. Yine aynı şekilde hiçbir sorumlu istifa etmedi, hiçbir sorumlu hesap vermedi!

Bu olay, sadece bir bina çökmesi değildir; rant hırsının, denetimsizliğin ve sorumsuzluğun çöküşüdür!

Metro güzergâhındaki tüm yapılar acilen bağımsız uzmanlarca incelenmelidir. Tüm sorumlular derhal açığa çıkarılmalı ve en başta Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Kocaeli Valisi İlhami Aktaş istifa etmelidir!