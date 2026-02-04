SOL Parti gerici saldırılara karşı sokağa çıktı: Taliban karanlığına izin vermeyeceğiz

Haber Merkezi

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, gericiliğe karşı laiklik talebiyle yürüttükleri çalışmalar nedeniyle üyelerinin hedef alındığını belirterek, son bir hafta içinde altı parti üyesine ev hapsi cezası verildiğini açıkladı. Parti ayrıca İstanbul’daki il binasına ve Üsküdar’daki pankart çalışmalarına yönelik saldırı düzenlendiğini belirterek şeriata ve faşizme teslim olmayacaklarını vurguladı.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü Binası önünde toplanan partililer, şeriata karşı laiklik sloganları attı. Burada gerçekleşen basın açıklamasına SOL Parti’nin yanı sıra, CHP, Halkevi, Kızıl Parti, TİP, EHP, Tüm Emekliler Sendikası, Levent Sporcular Parkı Forumu da destek verdi. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de basın açıklamasına katıldı. SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü İbrahim Aydın tarafından okunan basın açıklamasında geçtiğimiz hafta laiklik talebini yükselten parti üyelerinin önce hedef gösterildiği, ardından gözaltına alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, bugün mahkemeye sevk edilenlerle birlikte toplam altı SOL Parti üyesinin laikliği savundukları gerekçesiyle ev hapsi cezasına çarptırıldığı, bu tabloyla birlikte mahkemelerin laikliği savunmayı suç haline getiren bir tutum sergilediğini vurgulandı.

SİLAHLA TEHDİT!

Açıklamada tüm bu gelişmelere rağmen İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında şeriat düzenine ve faşizme karşı siyasal çalışmalarını sürdürecekleri ifade edildi. Açıklamada ayrıca dün akşam saatlerinde parti üyelerinin il binasında bulunmadığı bir sırada İstanbul İl Binası’na ve Üsküdar’daki pankart çalışmalarına yönelik saldırı gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Maskeli kişilerin il binasının giriş kepengine zarar verdiği, o sırada çevrede bulunan yurttaşların silahla tehdit edildiği bildirildi. Saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

SOL Parti’nin açıklamasında söz konusu saldırıların “laik, demokratik ve devrimci Cumhuriyet” talebine yönelik olduğunu belirterek, Türkiye’nin şeriatçı bir düzen dayatmasıyla karşı karşıya bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, bu sürecin emperyalist politikalar ve iktidarın izlediği çizgiyle bağlantılı olduğu ifade edilirken saldırıların ve yargı kararlarının amacının laikliği ve demokrasiyi tasfiye etmek olduğu hatırlatılarak, “Demokratik, eşit ve bağımsız bir Türkiye için mücadeleyi sürdüreceğiz” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bu saldırıların amacı açıktır: Laikliği ve demokrasiyi tasfiye etmek, din örtüsü altında zenginleşen tek adam rejimini, seçimlerin göstermelik olduğu bir saltanat düzeni olarak kalıcılaştırmaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Birleşeceğiz, geleceğimize sahip çıkacağız. Laikliği birlikte savunacağız. Cumhuriyet'in ilerici değerlerine, laikliğe savaş açan bu azınlık şeriatçı rejim sevdalısı grubu, onlara alkış tutarak cesaretlendiren sarayın danışmanlarını ve siyasal İslamcı tek adam rejimini tarihin karanlık sayfalarına göndereceğiz. Demokratik, eşit ve bağımsız bir Türkiye için birlikte mücadele edeceğiz. Emperyalizme, şeriata ve faşizme karşı Laik, demokratik bir Cumhuriyet için bir aradayız, buradayız!”

BU MEMLEKETİN DEVRİMCİLERİ, AYDINLARI, İLERİ GELENLERİ BU KARANLIĞA İZİN VERMEZ.

SOL Parti İl Sözcüsü Deniz Demirdöğen ise şu ifadeleri kullandı: Öncelikle Sefaköy'de bir tarikat militanı provokasyonu halkın desteği ile önleniyor. Ama bu yetmiyor Saray'ın yargısı devreye giriyor, arkadaşlarımızı yargılamaya kalkıyorlar. Bugün de 3 genç arkadaşımıza ev hapsi cezası verdiler. Pankartlarımız söküldü, yırtıldıldı. İl binamıza saldırdılar. Bu hafta içerisinde laikliğe yönelik tüm bu saldırılar sürerken Saray'da oturanlar ise sessiz. Hatta Saray'ın danışmanı şeriat çağrıları yapıyor. Buradan belirtelim onlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız Ne yapmak istediklerini biliyoruz. Ülkeyi Ortadoğu karanlığına sürüklemek istiyorlar. Ancak unutuyorlar ki bu azınlıklar ABD desteği ile ayakta. Bu memleketin anti emperyalist damarını unutuyorlar. Biz emperyalizme karşı mücadele vermiş devrimcileriz. 6. Filoyu denize dökenleriz. Onlar ise geçmişte 6. Filoya secde duranlar bugün ise ancak gece vakti gelip yazılama yaparak kaçanlardır. Onların bu karanlığı gençlerin geleceğini elinden alıyor. Onların karanlığı halka yoksulluğu reva görüyor. Onların bu karanlığı tüm toplumun yaşam hakkını elinden alıyor. Bu karanlık sokaklarda kadınların özgürce gezemediği bir ülkeyi hedefliyor. Ancak buradan tekrar edelim bu memleketin devrimcileri, aydınları, ileri gelenleri bu karanlığa izin vermez. Biz SOL Parti olarak sokakları terk etmeyeceğiz mücadeleyi daha fazla yükselteceğiz. Bu karanlığı halkın birleşik mücadelesi ile yeneceğiz.

ÖZGÜR ÇELİK: BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ

Açıklamanın ardından söz alan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise şu ifadeleri kullandı:

SOL Parti'ye yönelik operasyonlar ve saldırılara karşı buradayız. Anayasanın ikinci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir” demekte. SOL Partililer şeriata, faşizme ve karanlığa karşı laik devrimci Cumhuriyet pankartını astıkları için cezalandırılmak istendiler.

Bunun için dün akşam saldırıya uğradılar. Bu uygulama tükenmiş bir iktidarın yeni bir anayasa ihlalidir. İkinci madde bu kadar açıkken laikliği ve demokrasiyi savunmak ne zaman suç oldu. Cumhuriyeti savunan SOL Partili gençlerin gözaltına alınması ve ev hapsi ile cezalandırılması hukuka aykırıdır. Siyasi faaliyetlerin engellenmesidir. Bunlar, siyasetin kalemi ile yazılan iddianamelerle, medyaya baskılarla, kayyumlarla muhalefetsiz, sandığın sembolik olduğu bir ülke hayali kuranların uygulamalarıdır. Toplumum gerçek sorunlarını bu yöntemlerle engellemeye çalıyorlar. Demokrasiyi cumhuriyeti toplumsal barışı savunmaya devam edeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız."