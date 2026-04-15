SOL Parti Giresun İl Örgütü: Geleceğimizi talana açtırmayacağız!

SOL Parti Giresun İl Örgütü, kentin yüzde 85’inin maden sahası olarak ilan edilmesine ve AKP’li Cantürk Alagöz’ün şirketi Alagöz Madencilik ile Çalık Grubu’na tahsis edilmesine yönelik açıklama gerçekleştirdi.

Kentin doğasının, toprağının, suyunun ve geleceğinin sermayenin insafına terk edilmek istendiği belirtilen açıklamada, “Yaşananlar yalnızca doğaya değil, bu topraklarda yaşayan halkın yaşam hakkına da açık bir tehdittir” denildi.

Giresun’un fındığıyla, ormanlarıyla, yaylalarıyla ve temiz su kaynaklarıyla var olduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

“Bu topraklar, yüzyıllardır üretim yapan köylünün ve doğayla uyum içinde yaşayan halkın emeğiyle ayakta kalmıştır. Şimdi ise bu kadim denge, kısa vadeli kâr uğruna geri dönülmez biçimde bozulmak istenmektedir. Maden faaliyetlerinin yaratacağı tahribat açıktır: Ormanlar yok edilecek, su kaynakları kirlenecek, tarım alanları zarar görecek ve en önemlisi halk sağlığı ciddi biçimde tehdit altına girecektir. Bugün ‘yatırım’ adı altında sunulan bu projeler, yarın yaşanamaz bir Giresun bırakacaktır. Özellikle Tirebolu Sekü Köyü’nde, mahkeme kararına rağmen hukuksuz bir şekilde köy topraklarına sondaj makinası sokulmak istenmiştir. Burada, çevre derneklerinin, hukukçuların ve köy halkının kararlı direnişi, bu talana karşı verilen mücadelenin en somut örneğini göstermektedir. Bu direnişi destekliyor, benzer tehditlere karşı tüm Giresun halkını birlikte durmaya çağırıyoruz.”

HALKA SORULDU MU?

Açıklamanın devamında “Bu kararlar alınırken Giresun halkına soruldu mu? Bir ilin neredeyse tamamı nasıl maden sahası ilan edilebilir?” soruları yer aldı. “Açıktır ki bu kararlar kamu yararını değil, belirli şirketlerin çıkarlarını gözetmektedir” ifadelerinin kullanıldığı açıklama şu sözlerle son buldu:

“Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Giresun sahipsiz değildir! Toprağımızı, suyumuzu, ormanlarımızı ve geleceğimizi talana açtırmayacağız! Yetkilileri bu yanlıştan derhal dönmeye, Giresun halkının sesine kulak vermeye çağırıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, demokratik kitle örgütlerini ve doğa savunucularını bu talana karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Giresun’un doğası da, geleceği de satılık değildir! Toprağımıza, suyumuza, geleceğimize sahip çıkıyoruz!”