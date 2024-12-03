SOL Parti: Halep'te yaşanan cihatçı işgali, ABD-İsrail işgalidir

SOL Parti, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı grupların Suriye'deki saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Partiden yapılan açıklamada, "Halep’te yaşanan cihatçı işgali, bir ABD-İsrail işgalidir. Bu işgalin hedefi, Suriye’nin parçalanmasının kesinleştirilmesi ve Türkiye sınırında bir cihatçı çete devletinin kurulmasının garanti altına alınmasıdır" denildi.

"İKTİDAR TAŞERONLUĞA SOYUNDU"

"CIA tezgahlarında yetişmiş cihatçı çetelerin İsrail’in bölgeye yönelik kuşatmasının ve Amerika’nın yeni Büyük Ortadoğu Projesi’nin parçası olarak harekete geçirildiği açıktır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AKP ve MHP iktidarı bir kez daha ABD-İsrail taşeronluğuna soyunmuştur. Öte yandan da cihatçıların bu hareketi üzerinden içeride fetihçi bir teyakkuz havasını oluşturmak üzere düğmeye basılmıştır. Suriye’de cihatçılara dayanılarak yaratılacak bir savaş ortamı içerde de Erdoğan’ı iktidarda tutma oyununun en önemli parçasıdır. Türkiye’nin “milli politika” adı altında IŞİD ve EL-Kaide kalıntısı cihatçı çetelerin arkasına dizilmesi asla kabul edilemez."

"CİHATÇILARIN İŞGALİNE KARŞI DİRENENLERİN YANINDAYIZ"

"SOL Parti, Amerika ve İsrail’in Suriye’yi parçalama doğrultusundaki saldırganlığına ve onun aparatı cihatçıların işgaline karşı direnenlerin yanındadır" vurgusu yapılan açıklamada, "Amerikan emperyalizminin BOP’un ikinci sahnesinde ateşlediği yeni mezhepçi-etnik savaşlara karşı duracağız" denildi.