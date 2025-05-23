SOL Parti: Hiçbir muhalefet gücü anayasa oyununa ortak olmamalıdır

SOL Parti, son günlerde tartışmaların odağında yer alan yeni anayasa tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

“Erdoğan’ın ve temsil ettiği siyasal rejimin yeni bir anayasa yapma meşruiyeti yoktur” denilen açıklamada muhalefete de seslenildi.

SOL Parti'den yapılan yazılı açıklamada “Hiçbir muhalefet gücü, bu çürümüş azınlık iktidarını ayakta tutmanın payandası olacak kirli anayasa oyununa ortak olmamalıdır” ifadesine yer verildi.

Açıklamada “Türkiye’yi yıkıma sürükleyen fetihçi özlemlere karnımız tok” denilerek “Yerli milli diye diye emperyalizme yedeklenmeye itiraz ediyoruz” denildi.

Demokrasi yalanlarına karnımız tok #Değiştireceğiz



Erdoğan’ın ve temsil ettiği siyasal rejimin yeni bir anayasa yapma meşruiyeti yoktur.



Hiçbir muhalefet gücü, bu çürümüş azınlık iktidarını ayakta tutmanın payandası olacak kirli anayasa oyununa ortak olmamalıdır.… pic.twitter.com/OrOKX5hl5h — SOL Parti (@solpartibilgi) May 23, 2025

“ÜLKEMİZ ÇAĞIN GERİSİNE DÜŞÜRÜLDÜ”

SOL Parti tarafından yapılan “Omuz Ver Değiştirelim” başlıklı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“23 yıllık siyasal İslamcı iktidarın çürüttüğü bir ülkede yaşıyoruz. Hukuk sisteminden sağlık sistemine, eğitim sisteminden ekonomiye bir çürüme ve çöküş süreci hayatı yaşanmaz kılıyor.

Yüzyıl önce kurulan cumhuriyetin bütün kurumları teker teker devre dışı bırakıldı. Kentler ve doğa yağmalandı birer rant alanına dönüştürüldü; sağlık sistemi ve eğitim özelleştirmeler yoluyla sadece kar için çalışan alanlar haline dönüştürüldü.

Hastaneler, eğitim kurumları yandaş sermayeye peşkeş çekildi. Devlet hastaneleri ve devlet okulları ise laiklik karşıtı tarikatlara teslim edilirken eğitim ve sağlık hizmetleri niteliksizleştirildi.

Dünya büyük bir bilimsel ve teknolojik dönüşüm yaşarken imam hatip okulları ve içeriği boşaltılan üniversite düzeniyle ülkemiz çağın gerisine düşürüldü.

“DÜZENDEN NEMALANAN DIŞINDA BİR MUTSUZLAR ÜLKESİ”

Siyasal sistem ise sadece tek adamın belirleyici olduğu, parlamentonun etkisizleştirildiği demokrasinin göstermelik hale geldiği, kuvvetler ayrılığının rafa kaldırıldığı bir otoriter düzen olarak işliyor.

Ekonomik krizin pençesinde giderek yoksullaşan emekçiler, ölüme terk edilen emekliler; geleceği ellerinden alınan gençler, her gün erkek şiddetine maruz kalan ve öldürülen kadınlar ülkenin gündelik gerçeği durumundadır.

İktidardaki küçük bir azınlık ve bu düzenden nemalanan kesimler dışında ülke bir mutsuzlar ülkesidir.

Ormanlarımız, nehirlerimiz, denizlerimiz aç gözlü bir para hırsının pençesinde yok ediliyor. Madenler yağmalanıyor.



Toplumsal yapının giderek bozulduğu; sanat ve kültürün yok edildiği diz boyu bir görgüsüzlüğün itibar kazandığı bütün ahlaki normları paraya tutsak edilmiş bir toplumu hak etmiyoruz. Çocuk cinayetlerinin, yoksulluk görüntülerinin utancını yaşamak istemiyoruz.

"BU ADALETSİZLİKLERİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Ülkemizin toplumsal yapısını farklılaştıran göçün ana nedeni olan bölgesel savaşların son bulduğu barışçıl bir dış politika istiyoruz. Türkiye’yi yıkıma sürükleyen fetihçi özlemlere karnımız tok. Yerli milli diye diye emperyalizme yedeklenmeye itiraz ediyoruz.

Düşünen insanların uydurulmuş davalarla tutuklanmalarını, sadece etnik ya da dinsel kimlikleri nedeniyle cezaevlerine doldurulmalarını kabul edemiyoruz.

Bütün bu adaletsizlikleri değiştireceğiz.



Kötülüğün iktidarına son vermek için, 19 Mart’tan bu yana sokaklarda birlikte büyüttüğümüz direnişi daha da güçlendirelim!



Haklarımızı ve özgürlüğümüzü kazanmak için!



Eşitlik için! Özgürlük için! Laiklik, bağımsızlık ve kardeşlik için!



Birlikte örgütlenelim, birlikte yürüyelim!”