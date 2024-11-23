SOL Parti Hozat İlçe örgütü kongresi gerçekleştirildi

SOL Partili Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya’nın Divan Başkanı olduğu kongrede Saray rejiminin meşruiyetini yitirdiği vurgulanırken birleşik mücadele ihtiyacının gerekliliği ortaya çıktığı vurgulandı.

Kongrede konuşan SOL Parti İlçe Sözcüsü Hıdır Dilekçi, “Ülkemiz belki de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşamaktadır. Saymakla bitmeyecek sorun ve meseleler, ne yazık ki gün geçtikçe artmakta ve büyümektedir. Emekliler ve emekçiler perişan durumda. Gençlerin üçte biri işsiz, üreticiler çaresiz, tarım ve hayvancılık bitme aşamasında” dedi.

"HER ALANDA ÇÖKÜŞ VAR"

Dilekçi şöyle konuştu: “Her gün yaşanan kadın cinayetleri ülkemizin çok önemli sorunlarından biridir. Yeterli önlemin alınmayışı ve 6284 İstanbul sözleşmesinden vazgeçilmesinden dolayı kadın cinayetlerinin sorumlusu iktidardır. Kira canavarı, ülke enflasyonuna paralel şekilde artmakta; kiracılar intihar etme aşamasında. İnsanlar pazar yerlerinde çöplere atılan atıkları toplayarak, günlük nafakalarını bu şekilde tamamlamaya çalışıyor. Yani ekonomik anlamda dolu dizgin bir çöküşe doğru gidilmektedir.

Eğitimin ve sağlığın paralı hale getirilmesi sonucu, piyasada mantar gibi türeyen, özel okul ve hastaneler toplumun tüm yaşamını perişan etmiş halde. Yenidoğan çetesinin vahşetlerini duydukça, insanlığın ne kadar ayaklar altına alındığına şahit olmaktayız. Zamanında bu ülkenin devrimcileri ve ilericileri, "sağlığın ve eğitimin özelleştirilmesi bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür!" derken bu günlere işaret etmekteydiler.

Duble yollar, müşteri garantili şehir hastaneleri, köprüler, hava limanları, paralı otobanlar ile rant alanı olan tüm yatırım ve işletmeler, bir avuç rant çetesine peşkeş çekilmiştir. Bunun sonucu olarak ülkenin en büyük parasal kaynakları bu çetelere ve iç/dış borç faizlerine gitmektedir.

Laiklik, hukuk sistemi, adalet ayaklar altında. Cumhuriyet kavramından eser kalmamış. İç ve dış politikası iflas etmiş bir ülkenin, gelecekle ilgili bir tahayyülü de olamaz. Yoksulluk ile gericilik arasına sıkıştırılmış bir toplumun geleceği, ne yazık ki bitiştir.

ÖLENE KADAR BAŞKANLIK YOLU OYUNU

Bu söylediklerimiz en genel anlamda ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlerken, iç politikaya değinmeden geçemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan “ömrüm vefa ettiği sürece hizmet etmek isterim” diye lütfettiği üzere, kendisine ölene kadar başkanlık yolu açacak bir oyunu tezgahlıyor!

Bunun için de her kritik eşikte, her seçim öncesinde yapılana benzer şekilde bugün de ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan Kürt sorunu etrafında ya “açılım” ya “çözüm” gibi adımlar atarak, ardından kayyumlar, tutuklamalar yaparak tek adam rejimini sürdürmenin yolları aranıyor.

Bu başlayan süreç de yeni bir “Atı Çalıp Üsküdar’ı Geçme” girişimidir. Hesap, bu yolda her tür hileye başvurarak, muhalefeti yasak ve baskılarla kuşatıp yalan ve manipülasyonlarla parçalayarak ve hatta yaratılacak bir gerilim-savaş ortamı içinde oldu bittiye getirerek iktidara el koyma hesabıdır.

Ülkenin kaderine hile ile el konulmasının önüne geçebilmek için, yaşadıklarımızdan ve şimdiye kadar yapılan hatalardan ders alarak, ortak bir direniş hattını bu rejime son verme hedefiyle bugünden kurma iradesinin gösterilmesi gerekiyor. Bütün muhalefet partileri, aydınları yurtsever insanları olarak hepimizin öncelikli görevi ve sorumluluğu bu olmalıdır.

Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan Kürt sorunu, demokratik bir eksende çözülmelidir. Ancak Kürt sorununun bu iktidarla ve onun zihniyeti ile çözülemeyeceği açıktır. Kaldı ki “Kürt sorunu yoktur” diyenlerden ısrarla bir “açılım” beklemenin kendisinin büyük bir yanılgıya dönüştüğü de ortadadır.

Benzer bir durum yeni anayasa tartışmaları için de geçerlidir. Bu iktidardan demokrasinin kırıntısını dahi beklemek bir yana, Türkiye’nin önündeki anayasa adımı mevcut tek adam anayasasına son vermek, bu yolda da mevcut iktidarı değiştirmek olmalıdır.

"BİRLEŞİK MÜCADELEYİ YÜKSELTECEĞİZ"

Bugün ülkenin pek çok yerinde emeklilerden doğa yaşam savuncularına; gençlerden kadınlara toplumun tüm kesimleri ayağa kalkarak mücadele ediyor. Bu kendiliğinden yükselen hak mücadelerinin mevcut rejime karşı mücadele ekseninde ortaklaştırılması, halkın direnme eğilimleri içinde ve hayatın her alanında örgütlü toplumsal mücadele inisiyatifleri geliştirecek yolları birlikte arayıp, birlikte bulmaya kararlıyız.

Öte yandan kongre sonuçları ise şöyle: SOL Parti Hozat İlçe Sözcüsü Hıdır Dilekçi

İlçe yönetim kurulu üyeleri; Filiz Karadaş, Hasret Güner, Bektaş Kahraman, Serkan Darıç