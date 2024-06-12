SOL Parti Hozat İlçe Örgütü Kongresini tamamladı: "Tek adam rejimine karşı mücadeleyi büyütelim"

SOL Parti Hozat İlçe Kongresini tamamladı. Kongrede konuşan SOL Parti Sözcüsü Özden, rejim karşısındaki muhalefeti eleştirdi; Anayasa tartışmaları hakkında bu iktidarla müzakere edilemeyeceğini vurguladı. Kongre sonuçlarına göre SOL Parti Hozat İlçe Sözcüsü Hıdır Dilekçi olurken ilçe yönetim kurulu üyeleri ise; Filiz Karadaş, Özgür Can Kurtulmaz, Ersin Kahraman, Serkan Darıç oldu.

HABER MERKEZİ

SOL Parti Hozat İlçe Kongresi, kentte bulunan Hasan Saltık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye DEM Parti, SMF, TKH ve EMEP’in temsilcileri de katıldı.

SOL Parti Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya şehir dışı programı nedeniyle kongreye katılamazken kongreye ilettiği mesajda, "Salonda fiziken olamamama rağmen gönlüm sizlerle birliktedir. Partimizin kongresi nedeniyle bir araya gelen tüm arkadaşlarımı ve değerli Hozat halkını selamlıyor, yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ANAYASA'DA İKTİDARLA MÜZAKERE EDİLMEZ

Kongrede söz alan SOL Parti Sözcüsü Gizem Özden rejim karşısındaki muhalefetin hatalarına değindi. Anayasa tartışmaları hakkında bu iktidarla müzakere edilemeyeceğini vurgulayan Özden şöyle konuştu: "Tek adam rejimi bugüne kadar muhalefetin ona koltuk değneği olmasıyla ayakta kaldı. Her kritik eşikte bu yanlışlık yapıldı. Bu rejime son vermek için dünden bugüne mücadeleden hiç vazgeçmeyen, başta kadınlar olmak üzere, emekçiler, gençler, işçiler olarak mücadeleyi sürdüreceğiz. Anayasa için AKP ile müzakere hazırlıklarını reddediyoruz. Yasaları da hayatı da değiştireceğiz. Hozat’ta büyük emeklerle kazanılan yerel yönetimin gerçek bir değişimin yaratılmasında da öncü kadınlar olacaktır."

Fotoğraf: BirGün

REJİMİ MEŞRULAŞTIRARAK MÜCADELE EDİLMEZ

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ise tek adam rejimine karşı mücadele çağrısını yineledi. İşleyen şu ifadelere yer verdi:

"Hozat’ın tarihinde üzerinde yükseldiğimiz köklerimiz var. Cevahir’den Hıdır Aslan’a Zeynel Abidin’e bu uğurda mücadele edenlerin yarattığı değerler bugün de en büyük gücümüz. Hozat’ta halkın kahraman olduğu, sorunların halkın inisiyatifi, söz ve kararlarıyla çözüldüğü bir deneyimi hep birlikte adım adım yaratacağız. Şimdi herkes ‘ne oluyor normalleşiyor muyuz’ diye soruyor. Unutulmasın ki bu rejim ayakta kaldıysa muhalefetin de büyük yanlışları sayesinde ayakta kaldı. Hileli referandumla başkanlığa geçilirken buna karşı direnmeyerek ‘Adam kazandı’ teslimiyetlerinden Mayıs 2023’de kişisel ikbal etrafında kurulan oyunlara kadar hepsi rejime can simidi oldu. Bütün bunların dersi açıktır; Rejimi meşrulaştırarak ona muhalefet edemezsiniz. Bugün yapılması gereken ülkenin tüm ilerici, devrimci, toplumsal mücadele güçleriyle tek adam rejimine son vermek için birleşmektir. Normalleşme adına bu gerici rejimin ve arkasındaki bu emperyalist tekellerin ülkenin kaderini belirlemesine yönelik her türlü girişime karşı mücadele ederek, haklarımızı, geleceğimizi, yarınlarımızı kazanmak için birleşelim."

Öte yandan kongre sonuçlarına göre SOL Parti Hozat İlçe Sözcüsü Hıdır Dilekçi olurken ilçe yönetim kurulu üyeleri ise; Filiz Karadaş, Özgür Can Kurtulmaz, Ersin Kahraman, Serkan Darıç oldu.