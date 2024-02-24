SOL Parti, Hozat’ta seçim bürosunu açtı: “Birlikte yöneteceğiz”

SOL Parti Hozat Belediye Başkan Adayı Aydın Kaya, seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, “Artık gün bugündür. Birlikte üretip birlikte yöneteceğiz” dedi.

SOL Parti, Dersim Hozat’ta seçim bürosunu açtı.

Açılışa SOL Parti Hozat Belediye Başkan Adayı Aydın Kaya ve SOL Parti Hozat İlçe Başkanı Cafer Bozkurt ile birlikte çok sayıda yurttaş katıldı.

Aydın Kaya, burada yaptığı konuşmada ilçenin büyük sorunları olduğunu ve bu sorunlara karşı çözüm geliştireceklerini belirtti. Halka “birlikte yönetme” çağrısı yapan Kaya, şöyle konuştu:

“Hozat’ın büyük sorunları var. 5 yıldır bölgedeyim, sorunları tespit ediyorum. Aynı zamanda çözüm üretiyoruz. Hayvancılık, tarım ve arıcılık üzerine proje geliştirmekteyiz. Kadınlar ve gençlerin büyük sorunları var. Kadın Halk Evi kuracağız. Aynı zamanda üretime yönelik projeler yapacağız. Gençlerimiz işsiz, üretmeyen toplumlar asla gelişemez. Köy yollarımızda sorunlar. İmar revizyonu yapacağız. Hozat’a gelmek isteyen binlerce aile var, insanlar şehirlerde geçinememekte. Çözüm üretebilen arkadaşlara sahip çıkalım. Artık gün bugündür, hepinizin desteğini bekliyoruz. Birlikte üretip birlikte yöneteceğiz. Sizinle birlikte bu yola çıktık, hepinize teşekkür ediyorum.”