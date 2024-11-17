SOL Parti: İhraç edilmesi gerekenler orduda yuvalanmış tarikat mensuplarıdır!

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya ''TSK'den ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldı.

SOL Parti, teğmenler hakkında ihraç talebi verilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Partiden yapılan açıklamada, "Ordudan emniyete devletin tüm kurumları tarikatların işgali altında. AKP, Amerikancı 12 Eylül cuntasının ürünü olarak yeşerdi. 'Askeri vesayete karşı mücadele adı altında" girdikleri yolun sonu kanlı bir darbe girişimi oldu. Sonrasında ilan edilen OHAL altında bir sivil darbe marifetiyle ülke tek adam rejimine sürüklendi... AKP tarihi bir darbeler tarihi olarak yaşandı" ifadeleri kullanıldı.

"Ama öte yandan 'darbecilik algısı' üzerinden siyaset sürdü" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kez de bir yemin töreninde 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' dedikleri için hedef alınan teğmenlerden Ebru Eroğlu, haksız ve hukuksuz biçimde ordudan ihraç edilmeye çalışılıyor. Bu 'normali' bir siyasal İslamcı faşizme dönüşmüş olan rejimden derhal kurtulma gerektiğinin yeni bir göstergesidir."