SOL Parti: İmamoğlu'na dönük operasyon Saray talimatlı bir yargı darbesidir

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Gözaltılara ilişkin SOL Parti'den açıklama yapıldı. Açıklamada "Ekrem İmamoğlu'na dönük operasyon Saray talimatlı bir yargı darbesidir" denildi.

SOL Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Azınlığa düştüğü gün gibi açık Saray rejimi zorbalıkla ayakta durmaya çalışıyor. Ne yaparsanız yapın halkın önünde durabilecek bir güç yoktur. Ekrem İmamoğlu'na dönük operasyon Saray talimatlı bir yargı darbesidir, hep beraber mücadele edeceğiz. Hep beraber kazanacağız!"