SOL Parti: İmamoğlu'na dönük operasyon Saray talimatlı bir yargı darbesidir
SOL Parti'den, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada "Ekrem İmamoğlu'na dönük operasyon Saray talimatlı bir yargı darbesidir" denildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.
Gözaltılara ilişkin SOL Parti'den açıklama yapıldı. Açıklamada "Ekrem İmamoğlu'na dönük operasyon Saray talimatlı bir yargı darbesidir" denildi.
SOL Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Azınlığa düştüğü gün gibi açık Saray rejimi zorbalıkla ayakta durmaya çalışıyor. Ne yaparsanız yapın halkın önünde durabilecek bir güç yoktur. Ekrem İmamoğlu'na dönük operasyon Saray talimatlı bir yargı darbesidir, hep beraber mücadele edeceğiz. Hep beraber kazanacağız!"
Azınlığa düştüğü gün gibi açık Saray rejimi zorbalıkla ayakta durmaya çalışıyor.— SOL Parti (@solpartibilgi) March 19, 2025
Ne yaparsanız yapın halkın önünde durabilecek bir güç yoktur.
Ekrem İmamoğlu'na dönük operasyon Saray talimatlı bir yargı darbesidir, hep beraber mücadele edeceğiz.
Hep beraber kazanacağız!