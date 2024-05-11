SOL Parti İstanbul'da 'bağımsızlık' için yürüyecek

SOL Parti, emperyalizme "dur" demek için bağımsızlık yürüyüşü gerçekleştirecek. SOL Parti, yarın İstanbul'da gerçekleşecek yürüyüş için "Bölgemizde ve ülkemizde emperyalizme dur demek için yürüyelim" çağrısında bulundu.

Siyaset 11.05.2024 11:57 Giriş: 11.05.2024 11:57

Güncelleme: 11.05.2024 12:06 Kaynak: Haber Merkezi

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