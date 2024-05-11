Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

SOL Parti İstanbul'da 'bağımsızlık' için yürüyecek

SOL Parti, emperyalizme "dur" demek için bağımsızlık yürüyüşü gerçekleştirecek. SOL Parti, yarın İstanbul'da gerçekleşecek yürüyüş için "Bölgemizde ve ülkemizde emperyalizme dur demek için yürüyelim" çağrısında bulundu.

Siyaset
  • 11.05.2024 11:57
  • Giriş: 11.05.2024 11:57
  • Güncelleme: 11.05.2024 12:06
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti İstanbul'da 'bağımsızlık' için yürüyecek

SOL Parti, emperyalizme karşı 'bağımsızlık' için yürüyecek. 

12 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşecek yürüyüş, Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden başlayacak ve Dolmabahçe'de sona erecek. 

Yürüyüşe ilişkin partinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrıda, "Bölgemizde ve ülkemizde emperyalizme dur demek için yürüyelim" ifadelerine yer verildi. 

BirGün'e Abone Ol