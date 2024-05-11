SOL Parti İstanbul'da 'bağımsızlık' için yürüyecek
SOL Parti, emperyalizme "dur" demek için bağımsızlık yürüyüşü gerçekleştirecek. SOL Parti, yarın İstanbul'da gerçekleşecek yürüyüş için "Bölgemizde ve ülkemizde emperyalizme dur demek için yürüyelim" çağrısında bulundu.
SOL Parti, emperyalizme karşı 'bağımsızlık' için yürüyecek.
12 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşecek yürüyüş, Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden başlayacak ve Dolmabahçe'de sona erecek.
Yürüyüşe ilişkin partinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrıda, "Bölgemizde ve ülkemizde emperyalizme dur demek için yürüyelim" ifadelerine yer verildi.
⭐Bağımsızlık Yürüyüşü— SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) May 8, 2024
Bölgemizde ve ülkemizde emperyalizme dur demek için yürüyelim.
🗓12 Mayıs 2024 | 15.00
📍Taksim AKM önünden Dolmabahçe'ye yürüyoruz pic.twitter.com/ULDy8xwkr5