SOL Parti: İstanbul depremi için harekete geçmeye hazırız, her mahallede dayanışma ağlarını kuracağız

SOL Parti, İstanbul'daki 6.2'lik deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılara ilişkin açıklama yaptı.

SOL Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İstanbul’da yaşanan son deprem, kentin depreme ne denli hazırlıksız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi" denildi.

KAYNAKLAR SERMAYENİN KÂR HIRSINA AKTARILIYOR

"Ancak asıl felaketin, kenti ve ülkeyi rant ve yağma üzerine inşa eden tek adam rejimi olduğu da artık herkesin malumu" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB Başkanı'nın cezaevinde tutulması, Gezi Parkı'nda yurttaşlara yönelik polis müdahalesi, bu iktidarın halk düşmanı karakterini açıkça ortaya koyuyor. 6.2 büyüklüğündeki deprem, toplanma alanlarının yol edildiği, bir kriz anında iletişimden ulaşıma, enerjiden sağlık hizmetlerine kadar hiçbir şeye erişilemeyen bir felaket tablosunu gözler önüne serdi.

Özelleştirme, talan ve paranın saltanatına dayalı bu düzen; bile isteye, göz göre göre İstanbul'u bir uçurumun eşiğine sürükledi. Bugün hâlâ Kanal İstanbul gibi yağma projeleri gündemde tutuluyor. Halkın vergileriyle biriken kaynaklar, halkın ihtiyaçlarına değil, sermayenin kâr hırsına aktarılıyor."

HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ

"Depreme karşı acil önlem almak; bu yağmacı iktidardan derhal kurtulmayı zorunlu kılıyor" vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deprem vergileri, gerçekten depreme hazırlık için kullanılmalıdır. Dün yaşanan depremler sonrasında oluşan hasarı açığa çıkarmak için süren alan taraması acilen bitirilmeli ve hasar karşılanmalıdır. İstanbul, AVM ve inşaat rantçılığından kurtarılmalıdır. İletişim ve enerji hizmetleri kamulaştırılmalı; altyapı yatırımlarıyla krizlere dayanıklı hale getirilmelidir. İmar aflarıyla yaratılan ölüm tuzakları ortadan kaldırılmalı; güvenli barınma ve insanca barınma, kamu eliyle sağlanmalıdır.

SOL Parti, 6 Şubat depreminin ardından nasıl bir dayanışma seferberliği örgütlediyse, bugün de İstanbul için bir saniye dahi kaybetmeden harekete geçmeye hazırdır. Her mahallede dayanışma ağlarını kuracağız. Depremi bir doğa olayı olmaktan çıkartıp, bir toplumsal felakete dönüşmesini önlemek için hep birlikte mücadele edeceğiz."