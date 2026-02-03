SOL Parti İstanbul İl Örgütü binasına gerici saldırı

SOL Parti İstanbul İl Örgütü binasının kepengine kimliği henüz tespit edilemeyen bir grup tarafından "yaşasın şeriat" yazıldı. SOL Parti'nin ayrıca Üsküdar'da astığı şeriat karşıtı pankartına da bir grup tarafından saldırıldığı aktarıldı.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü sosyal medyadan saldırıya dair açıklama yayımladı:

"Geçtiğimiz hafta laiklik talebini yükselttiği için arkadaşlarımız önce gericiler tarafından hedef alınmış, ardından çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezasına maruz bırakılmıştı. Gözaltıların ardından partimiz İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında şeriata ve faşizme karşı siyasal çalışmasını sürdürmektedir. Ülkemizi ve bölgemizi taliban rejimlerine mahkum etmek isteyen emperyalistlerin beslemesi bir avuç şeriatçı grup arkadaşlarımızın bulunmadığı akşam saatlerinde İstanbul İl Binamıza ve Üsküdar'daki pankart çalışmamıza saldırıda bulunmuştur. Cumhuriyet'in ilerici değerlerine, laikliğe savaş açan bu azınlık şeriatçı rejim sevdalısı grubu, onlara alkış tutarak cesaretlendiren sarayın danışmanlarını ve siyasal islamcı tek adam rejimini tarihin karanlık sayfalarına göndereceğiz. Bu ülkenin ilericileri, devrimcileri karanlık, kuytu köşelerde değil sokaklarda meydanlarda gerici tek adam rejimi ve onun beslemeleri ile hesaplaşacaktır. Geri adım atmak yok! Laiklik mücadelemizi en güçlü şekilde bulunduğumuz her yerde yükselteceğiz."

Geçtiğimiz hafta laiklik talebini yükselttiği için arkadaşlarımız önce gericiler tarafından hedef alınmış, ardından çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezasına maruz bırakılmıştı.



Gözaltıların ardından partimiz İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında şeriata ve faşizme karşı… — SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) February 3, 2026

NE OLMUŞTU?

SOL Parti üyeleri İstanbul Sefaköy'de "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" yazılı pankart asarken yoldan geçen bir şahıs provokasyon yapmış ve SOL Partililer sosyal medyadaki gerici sayfalarca hedef gösterilmişti. Bu pankart gerekçe gösterilip SOL Parti üyeleri gözaltına alınmış ve ev hapsi cezası verilmişti.