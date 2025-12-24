SOL Parti İstanbul İl Örgütü: "Sefalet ücretlerini kabul etmeyeceğiz"

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasını protesto etti.

Kadıköy’de Süreyya Operası önünde yapılan basın açıklamasına partililer ve çok sayıda yurttaş katıldı. Açıklama sırasında sık sık “AKP mezara halk iktidara”, “Zam zulüm işkence işte AKP” sloganları atıldı.

Basın açıklamasını SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü İbrahim Aydın okudu. “Vampirleşmiş bu kan emici düzeni tanıyoruz” diyen Aydın, açıklamada şu ifadelere yer verdi: Tek adam rejiminde, bu ülkenin işçileri, emekçileri açlığa ve sefalete mahkûm bırakılırken, bir avuç sömürücü zenginliklerine zenginlik katarak yaşıyor. AKP iktidarının, bu ülkenin emekçileri için neredeyse ortalama ücret haline getirdiği asgari ücret 2026 yılı için dün büyük övgülerle birlikte 28 bin 75 TL olarak açıklandı” dedi.

HER ŞEY BİR AVUÇ ZORBANIN ÇIKARI İÇİN

Yıllardır uyguladıkları ucube ekonomi politikalarıyla halkı yoksulluğa sürükleyenler, uydurma enflasyon hedefinin dahi altında açlık sınırına bile ulaşmayan bir şekilde asgari ücreti belirlediler.

Sermayenin, bir avuç sömürücü zorbanın çıkarlarını temsil eden iktidar, krizin yükünü de faturasını da halka kesmektedir.

Biliyoruz ki tek adam rejimi, bu ülkenin emekçilerine insanca bir yaşamı çok görüyor. Tek adam rejimi bu ülkenin emekçilerinin emeği, kanı, canı üzerine yükseliyor. Daha geçtiğimiz ay Kocaeli Dilovası’nda bir fabrikada yaşanan patlamada emekçiler, fabrikada hukuksuzca çalıştırılan çocuk işçiler yanarak hayatlarını kaybetti. Kölelik düzeni ile dayatılan çalışma koşulları fabrikaları işçilere mezar yaptı! Bu düzenin sorumlusu işçi katliamlarının üzerini örten, patronları aklayan tek adam rejimidir!

BİRLEŞMEKTEN BAŞKA YOLUMUZ YOK

Bu sömürü düzenine karşı, insanca yaşamak ve haklarımızı kazanmak için işçiler, köylüler, emekliler, tüm emekçiler olarak birleşerek mücadele etmekten başka bir yolumuz yoktur.

Asgari ücret, anayasada yer aldığı şekilde insanca bir yaşamı sağlayacak düzeye çekilmeli, enflasyondan kaynaklı tüm kayıplar yıl içerisinde ay ay telafi edilmelidir.

İşçilerin emeğiyle, kanıyla, canıyla büyüyen ekonomiden tüm çalışan ve emeklilere refah payı garanti edilmelidir. Açgözlü sermayenin ihtiyaçlarını, çoğulculuk kisvesi altında meşrulaştırmaya çalışan antidemokratik komisyon yapısı değişmeli, çalışanların yarısına ulaşan asgari ücretlilerin seslerini doğrudan duyuracağı gerçek bir sözleşme yapısına geçilmelidir. Tekel kârlarıyla, teşviklerle, vergi muafiyetleriyle semiren patronlardan servet vergisi alınmalıdır. Açlığa mahkûm edilen emeklilerin ücretleri de en düşük emekli aylığı asgari ücret olacak biçimde belirlenmelidir.

TEK ADAM REJİMİNİ GÖDERECEĞİZ

Bir avuç haraminin iktidarı, milyonları yoksulluğa ve açlığa mahkûm ettiği bu düzeni kabul etmiyoruz! Sömürü düzeninin temsilcisi tek adam rejimi altında Türkiye, ucuz iş gücü deposuna; emekçiler içinse modern bir köle pazarına dönüştürülmek isteniyor. Haklarımızı almak, insanca yaşamak, ancak mücadelemiz ve örgütlü gücümüzle mümkün. Bizler, işçiler, emekçiler, emekliler olarak insanca bir yaşam için birleşerek mücadele edelim, asgari ücret hakkımızı birleşerek kazanalım. Emeğin isyanını birlikte büyütelim. Başka yolu yok! Bu sömürü düzeni yıkılacak, tek adam rejimi son bulacak!”