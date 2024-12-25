SOL Parti İstanbul’dan seslendi: "Tek adam rejimine artık yeter"

Açıkladığı yeni asgari ücret tutarı ile milyonlarca insanı açlığa ve sefalete sürükleyen Saray rejimi İstanbul’da da protesto edildi. SOL Parti tarafından düzenlenen eylemde, bir araya gelen yurttaşlar Mecidiyeköy Meydanı’nda iktidara seslenerek istifa çağrılarında bulundu. Düzenlenen basın açıklamasında da “Tek adam rejimine artık yeter” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Dün akşam acil olarak toplanan asgari ücret komisyonu, geç saatlerde müjde verir gibi asgari ücrete yapılan %30 zammı açıkladı. Bu zamla birlikte asgari ücret 22.104 TL oldu. Hiçbir güvenilirliği kalmayan TÜİK verileri dahi enflasyonun %47 olduğunu açıklamışken asgari ücrete yapılan %30 zam adeta emekçilerle dalga geçmektir.

Ülkemiz tek adam rejimi altında emperyalist tekellerin ve yerli işbirlikçi soyguncuların çıkarları için bir köle pazarına dönüştürülmüştür.

Tek adam rejiminde, bu ülkenin işçileri, emekçileri açlığa ve sefalete mahkûm bırakılırken, bir avuç sömürücü zenginliklerine zenginlik katarak yaşıyor. İktidarın, bu ülkenin emekçileri için neredeyse ortalama ücret haline getirdiği asgari ücret dayatması, yoksulluk ve açlık dayatmasıdır! IMF adına, bir avuç patron ve zengin adına bu sefalet emekçilere dayatılmaktadır!

"SEFALET ÜCRETİ İSTEMİYORUZ"

Emekçilerle alay edercesine belirledikleri %30 zam ile 22.104 TL asgari ücrete ve sarayın yarattığı bu açlık ve yoksulluk düzenine karşı ülkenin dört bir yanında emekçilerin sesi, mücadelesi yükseliyor, direnişleri büyüyor.

Haklarını almak için günlerdir direnen Polonez işçilerine, metal işçilerine, MKB Rondo isçilerine, Betek Filli boya işçilerine, Tarkett işçilerine ve memleketin dört bir yanında direnişi büyüten işçilere selam olsun!

Tek adam rejimi, bu ülkenin emekçilerine insanca bir yaşamı çok görüyor. Tek adam rejimi bu ülkenin emekçilerinin emeği, kanı, canı üzerine yükseliyor. Daha dün sabah Balıkesir’de bir fabrikada yaşanan patlamada 12 işçi arkadaşımız hayatını kaybetti.

Kölelik düzeni ile dayatılan çalışma koşulları madenleri, fabrikaları işçilere mezar yaptı!

Tek adam rejimi emekçiler için kölelik koşullarında ölümüne çalışmaktır. Bu sömürü ve soygun düzeni yıkılmalı, tek adam rejimi son bulmalıdır!

ARTIK YETER DİYORUZ!

İşçilerin emeğiyle, kanıyla, canıyla büyüyen ekonomiden tüm çalışan ve emeklilere refah payı garanti edilmelidir.

Tekel karlarıyla, teşviklerle, vergi muafiyetleriyle semiren patronlardan servet vergisi alınmalıdır.

Açlığa mahkûm edilen emeklilerin ücretleri insanca bir yaşamı sağlayacak düzeye çekilmelidir

Sendikalı oldukları için işten atılan tüm emekçilerin hakları iade edilmelidir.

İşçi sağlığı ve güvenliği tüm işyerlerinde sağlanmalı, iş cinayetleri önlenmelidir.

Bu Saltanat bitecek

İnsanca yaşayabilmek ve haklarımızı alabilmek için sömürücülere karşı birlik olma zamanıdır!

Artık gerçekten yeni, eşit ve adil bir düzeni kurmak için mücadele etme zamanıdır!

Bu kötülükler imparatorluğuna dönüşmüş tek adam rejimi artık son bulma zamanıdır.

Başka yolu yok bu saltanat bitecek!"