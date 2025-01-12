SOL Parti istismar skandalına karşı sokağa çıktı

Haber Merkezi

Eskişehir Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım, imam hatip ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki kız öğrenciyi istismarla suçlanıyor. Serbest bırakılan müftü hakkında BirGün’ün haberinden sonra tutuklama kararı çıkarıldı.

Sokağa çıkan SOL Parti Eskişehir İl Örgütü de skandala tepki gösterdi. Açıklamada, “Ne yazık ki eğitimdeki laiklik karşıtı uygulamaların, liyakatsizliklerin bedelini tüm toplum olarak ağır ödemeye başladık. Beylikova İlçe Müftüsünün Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine ‘öğretmen’ olarak sokulması ve bu okuldaki kız öğrencisini taciz etmesi, bu politikaların bir sonucudur” denildi.

“Şimdi de İmam Hatip Ortaokulundan bir öğrencinin taciz edilmesi haberiyle sarsıldık” ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“BirGün Gazetesi’nin haberine göre; bir İmam Hatip Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine giren Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım, 12 yaşındaki bir öğrencisini, sosyal medya üzerinden istismara yönelik mesajlar atarak taciz etmiştir. Çocuğun velisi tarafından şikâyet edilmesi sonucunda müftü gözaltına alınmış ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilse de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak itiraz üzerine ilçe müftüsü tekrar yakalanarak tutuklanmıştır. Diğer yandan olayla ilgili gizlilik kararı alınarak konu kamuoyundan gizlenmeye çalışılmaktadır. Şimdi soruyoruz: Yetkililer olayı gizlemek için elinden geleni yaparken, olay hakkında yeterli bilgi vermezken gazetede haber olmasaydı, serbest bırakılan bu çocuk tacizcisi yine de tutuklanacak mıydı? Haber olmayan, üzeri örtülen daha nice benzer olay var? SOL parti olarak yaşanan bu çocuk tacizi skandalının peşini bırakmayacağız, sonuna kadar hukuki sürecin takipçisi olacağız!

Çocuklarımızın geleceğini karartan bu gerici ablukayı dağıtmak için laiklik mücadelesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Boyun eğen, itaat eden, sorgulamayan bir nesil yetiştirmek için çocuklarımızı karanlık bir dünyaya hapseden, tacize, baskı ve şiddete maruz bırakan bu gerici AKP rejimini birleşik mücadeleyle değiştirmekten başka bir çaremiz yoktur. SOL Parti olarak laik, demokratik, çağdaş, özgür bir Türkiye kuruluncaya kadar da bu birleşik mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. SOL Parti Eskişehir İl Örgütü olarak İlimizde yaşanan bu tacizi şiddetle kınıyor; tüm Eskişehirlileri konuya duyarlı olmaya çağırıyoruz. Çocuklarımızı karanlığa terk etmeyeceğiz! Laikliği kazanacağız!”