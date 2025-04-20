SOL Parti İzmir 3. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi: "Birleşik mücadeleyle bu karanlığı yıkacağız"

SOL Parti İzmir İl Örgütü, 3. Olağan Kongresi’ni düzenledi. Konak’ta yer alan Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongreye CHP, EMEP, DEM Parti ve TKH’nin yanı sıra DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Eğitim Sen, Emekli Sen gibi çok sayıda sendika ve emek meslek örgütü temsilcisi katıldı.

Kongrede, saray rejiminin ülkeyi yoksulluk, işsizlik ve otoriterliğe mahkûm ettiği vurgulandı. Kongrenin odağında ise gençliğin öncülüğünde “birleşik ve kitlesel muhalefet” çağrısı vardı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan İl Sözcüsü Barış İnce, Türkiye’nin uzun soluklu mücadelesine dikkat çekerek, “Zorlu ama bir o kadar da umutlu günlerden geçiyoruz. Zorluğu zaten neredeyse elli yıldır biliyoruz. Fakat dönem dönem gençlerimizin, kadınların, emekçilerin etkisiyle Türkiye’de bir şeylerin değişeceğine olan inancımız, umudumuzu artırıyor. Bugün de o günlerden biri” dedi.

İnce, İzmir’in tarihsel direniş mirasına işaret ederek şöyle devam etti: “Bu toprakların tohumu elli yıl önce atıldı. Emekte, eğitimde, sokakta zaten omuz omuzayız. Aynı masaya da oturabiliriz. Göründükleri kadar kudretli değiller; birleşik mücadeleyle bu karanlık gidişatı değiştireceğiz.”

“TARİH GENÇLERİN ELLERİNDE CANLANIYOR”

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ise konuşmasında Gezi’den bu yana süren direniş birikimine dikkat çekti: “Bazen mücadele geri çekilir ama tarih geri döner. Mayıs İşçi Direnişleri, Deniz Gezmiş, Fatsa, Gezi… Hepsi bugün 18‑19 yaşındaki gençlerin dilinde yeniden hayat buluyor. Erdoğan rejimi tarihin gerisinde kaldı; geleceği gençler inşa edecek. Biz onlara ‘bize katılın’ demeyeceğiz; bütün varlığımızla biz onlara katılacağız.”

İşleyen, gençliğin taşıdığı dinamizmin yalnızca sokak eylemleriyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Bu yeni kuşak, yalnızca direnmekle kalmıyor; ekolojik yıkıma, kadın cinayetlerine, işçi kıyımlarına karşı kendi çözüm programını da üretiyor. Üniversite işgallerinden fabrika grevlerine, ekoloji nöbetlerinden kampus forumlarına dek her alanda bir ‘kurucu irade’ filizleniyor. Bizim görevimiz, bu dağınık enerjiye omuz vermek, onu ortak bir siyasal hatta birleştirmek. Önümüzdeki dönem, gençliğin fabrikadaki işçiyle, köydeki çiftçiyle, kentteki beyaz yakalıyla buluştuğu bir eşitlik mücadelesine sahne olacak. Bu buluşma; laikliği, özgürlüğü ve emeğin haklarını savunan yeni bir kurucu meclisin de yolunu açacak. Umudun adresi artık Saray değil; umudun adresi, burada yan yana duran genç yürekler ve onların yarattığı birleşik mücadeledir” ifadelerini kullandı.

GENÇLER DE SÖZ ALDI

“Gençlik yılmıyor artık” ifadelerini kullanan üniversite öğrencisi Zehra İsen, “Her türden yıldırma politikasına karşı yan yana gelen, kendi örgütlenme biçimini bulan bir gençlik var artık. Üniversitelerde büyüyen bu direniş, şehrin sokaklarında hayat buluyor. Ve bu mücadele, yalnızca bugünü değil; geleceği kurma iddiası taşıyor. Bugün İzmir’de örgütlü gençlik şunu açıkça söylüyor: ‘Bize çizilen geleceği kabul etmiyoruz.’ Gelecek kaygısı bireysel bir çaresizlik değil, politik bir itiraz biçimidir artık. Ve bu itirazın çözümü örgütlü mücadeledir. Çünkü bu düzeni ancak örgütlü olanlar değiştirebilir” diye konuştu.

SOL Genç’ten üniversite öğrencisi Ali Demirhan ise şunları söyledi: “Buradan açıkça ilan ediyoruz: Bizler bu sürecin önderliğine soyunduk. Tanıklık etmeye değil, değiştirmeye geldik. Bu süreci ellerimizle inşa edecek, her adımda kararlılığımızı büyüteceğiz. Attığımız her adım, faşizmin karşısına dikilen gençliğin iradesidir. Kimse bizden susmamızı, geri çekilmemizi beklemesin. Biz korkuya değil, direnişe yaslanıyoruz. Korkunun egemenliği bittiği yerde biz başlıyoruz.”

Kongreye CHP, EMEP, DEM Parti, TKH’nin yanı sıra DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Veli Der, Eğitim Sen ve Emekli Sen temsilcileri katıldı. Konuşmalarda, “laik, demokratik, eşitlikçi Türkiye için ortak eylem hattı” vurgusu öne çıktı. Temsilciler, kongreyi İzmir’den başlayacak birleşik mücadeleyi ülke geneline yayma hedefiyle sonlandırdı.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Konuşmaların ardından yeni yönetim belli oldu. Yeni yönetim şu şekilde oluştu: Barış İnce, Ceyhun Benzer, Coşkun Öztaş, Deniz Özçelik, Duru Dicle Elmacı, Gürsel Ulaş, Halil Ertunç, Hatice Bülbül, İbrahim Mert Uludağ, Mehmet Duman, Nuray Beyenç Ufuk Akın, Yağmur Alize Güneş.”