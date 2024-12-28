SOL Parti İzmir'de buluştu

SOL Parti İzmir İl Örgütü, Konak İnciraltı'da 750'den fazla üye ile bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Barış İnce, "Zor bir yıl geçirdik. Ülke olarak çok güzel şeyler yaşamadık. Ama biraz da kendimizi övmemiz gerekiyor bence. Hep birlikte aslında toplumsal muhalefetin tepkisiyle beraber biz de son yerel seçimlerde AKP'ye gereken dersi verdik.Ülkenin her yanında AKP'ye karşı muhalefeti birleştirdik. Beraber olduk ve onların yenilmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık" dedi.

Türkiye'yi Suriye'ye benzer bir Taliban rejiminin içerisine sokmaya çalıştıklarını dile getiren İnce, "Amerikan gemisi geldiğinde o donanmaya karşı yürüyüşler yaptık. Asgari ücret belirlendiğinde tüm Türkiye'de haydi kalk ayağa diyerek toplumu ayaklandıran hem İzmir'de hem Türkiye'de beraber toplandık, bir araya geldik, Ankara'ya gittik ve Ankara'da da bu ülkede sol var diyerek imzamızı, mührümüzü attık. Bizler 68'den, 78'den, 1990'lardan, 2000'lerden bu yana verdiğimiz mücadeleyle bu ülkede solun bitmeyeceğini, bu ülkede bağımsızlık mücadelesinin bitmeyeceğini, bu ülkede laiklik mücadelesinin bitmeyeceğini dosta da düşmana da gösterdik. Sol için, artık bunlar eskide kaldı diyenler ve bugün insanları daha yoksul hale getirenler bilsinler ki bu ülkede sosyalizm bitmedi. Bitti dedikleri anda gençlerimiz gelir, bitti dedikleri anda en yaşlımız bile eline bayrağını alır ve yürür. Bugün burada bu birliktelikle beraber yeni bir yıla hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"DEVRİMCİLER VAR, SOL VAR"

İnce şunları dile getirdi: "Yeni yılda yeni ilçelerimizi açacağız. Yeni yeni gençlerimizi örgütleyeceğiz. Yeni yeni mekanlar açacağız. Mahallelere gireceğiz. Diyecekler ki bu mahalle sol oldu. Diyecekler ki bu okul sol oldu. Diyecekler ki bu üniversite sol oldu. Bir Alevi yurttaşımızın kılına zarar gelmeyecek. Bir Kürt yurttaşımızın kılına zarar gelmeyecek. Bir emekçi yurttaşımızın kılına zarar gelmeyecek. Devrimciler var, solcular var."