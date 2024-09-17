SOL Parti İzmir İl Örgütü: "Metin oluruz, Reşit oluruz kalkarız ayağa"

Halil ERTUNÇ

Artvin Hopa’da Reşit Kibar’ın katledilmesinin ardından yapılan eylemlere katıldığı için SOL Parti üyesi Mutlu Akyüz ile Yıllar Kibar’ın tutuklamasına tepkiler sürüyor. SOL Parti İzmir İl Örgütü de tutuklamalara tepki göstermek için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşen açıklamayı Mehmet Duman okudu.

Tek adam rejimi yetkilerine dayanılarak, ülkenin tüm toprakları sömürüye açılarak; yağmacı şirketlerin ve emperyalist tekellerin işgali altında sokulduğunu belirten Duman, “Bir avuç yağmacı şirketin işgali için mahkemeleriyle, jandarması polisiyle tüm devlet seferber edilmiş durumda. Toprakları için, ağacı deresi için direnen halk, faşist baskı ve zorbalıkla yıldırılmaya çalışılıyor. Son olarak Artvin Cankuratan’da, halkın işgalcilere karşı yürüttüğü yurtsever direnişi bastırmak için, Reşit Kibar katledildi. Bu katliam her tür hukuksuzluk ve zorbalıkla sermayenin sınırsız talanının yolunu açan tek adam rejiminin bir sonucudur” dedi.

TEK ADAM REJİMİ ADALETSİZLİK VE HUKUKSUZLUKTUR

Duman, “Cankurtaran’da halkın tehdit ve baskılara karşı, defalarca yaptığı başvuru dikkate alınmamış; yaşam alanlarının talan edilmesine karşı çıkan halkın talepleri görmezden gelinerek bir kez daha gözü dönmüş bir sömürü hırsının önü açılmıştır” dedi ve ekledi: “Reşit Kibar, bu gözü dönmüş sömürü hırsının sonucu katledilmiş; katliamın sorumlularından hesap sormak yerine talana ve katliama karşı çıkan Dursun Ali Koyuncu ve son olarak da Hopa ilçe üyelerimiz Mutlu Akyüz ve Yıllar Kibar arkadaşlarımız tutuklandı. İşte tek adam rejimi budur. Tek adam rejimi, yağmacılıktır, talandır. Tek adam rejimi, ülkenin topraklarının işgal edilmesidir. Tek adam rejimi baskı ve zulümdür. Tek adam rejimi adaletsizlik ve hukuksuzluktur.”

DİRENENLER ER YA DA GEÇ MUTLAKA KAZANACAK

Duman şunları belirtti: “Bugün doğasını ve yaşam alanlarını savunanlar olarak, hakları elinden alınan işçiler, emekçiler olarak; geleceği çalınan gençler ve kadınlar olarak zalimin zulmüne karşı birleşme günüdür. Bilsinler ki bir kez daha Metin oluruz, Reşit oluruz omuz omuza verip haklarımız için, geleceğimiz ve özgürlüğümüz için ayağa kalkmaktan asla geri durmayız. Asla teslim olmayız, zalime boyun eğmeyiz. Şimdi Cankurtaran’da bir yaşam nöbeti başladı, artık o bölgede her ağaç bir reşit, dereler Metin Lokumcu’dur. Katil Şirketler memleketimizi terk edene kadar Cankurtaran’a da Kaz dağlarına da de sahip çıkacağız. Direnenler er ya da geç mutlaka kazanacak. Artvin halkının bu onurlu ve yurtsever direnişini bir kez daha selamlıyoruz. Metin oluruz, Reşit oluruz kalkarız ayağa.”

Duman açıklamada talepleri ise şu şekilde sıraladı:

-Artvin’in doğa ve yaşam alanlarını talana açan tüm ruhsat ve projeler iptal edilmelidir.

-Cankurtaran orman alanının ismi ‘Reşit Kibar Ormanı olarak’ ilan edilmelidir.

-Reşit Kibar’ın ölümünde sorumluluğu olanlar yargılanmalıdır.

-Tutuklanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.