SOL Parti İzmir İl Örgütü'nden toplu ulaşım zamlarına tepki

SOL Parti İzmir İl Örgütü, toplu ulaşım zammına tepki gösterdi. Açıklamada, “Emekçi halkıma için hayatta kalmanın her anlamda zorlaştığı ekonomik zorlukların yurttaşın belini büktüğü bu günlerde ulaşım hakkının gaspına yol açabilecek bu zamları kabul etmiyoruz” denildi.

HALİL ERTUNÇ

İzmir'de, artan akaryakıt giderleri ve enflasyon gerekçe gösterilerek toplu ulaşıma zam geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 35’e yakın bir zam gerçekleştirdi. Yapılan zamma karşı SOL Parti İzmir İl Örgütü, yazılı bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Açıklamada, “Halkımız iktidarın ekonomi politikalarıyla giderek yoksullaşırken bu kez de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentimizde toplu ulaşıma da yüzde 35'e varan zam geldi. Alınan karara göre tam biniş ücreti 17,5 TL olarak belirlenirken öğrenci toplu ulaşımı tarifesi ise 7,5 TL oldu.

Belediyeler, iktidarın zamlarını ve artan maliyetleri elbette ki gerekçe gösterebilirler. Ancak kamunun görevi gerekçe göstermek değil, yurttaşı koruyacak önlemleri almaktır. Ulaşımda bırakın zammı; indirimleri başlatmak, ücretsiz ulaşım hakkını yurttaşlara sağlayacak bir sosyal politika uygulamak yeni seçilen tüm belediyelerin görevi olmalıdır” denildi.

“KAMUCU BİR POLİTİKA ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”

Açıklamada şunlar belirtildi: “Üstelik seçim vaadi olan ücretsiz aktarma gibi uygulamaların hayata geçirilmesi beklenirken bu zamlar kabul edilemez. Ücretsiz ulaşım, ücretsiz su, insanca yaşam şartları tüm halkımızın hakkıdır. Ve yerel yönetimler de bunları hayata geçirmekle görevlidir. Yoksullara yönelik kamucu bir politika acilen hayata geçirilmelidir. Emekçi halkıma için hayatta kalmanın her anlamda zorlaştığı ekonomik zorlukların yurttaşın belini büktüğü bu günlerde ulaşım hakkının gaspına yol açabilecek bu zamları kabul etmiyoruz. Zamların acilen geri alınmasını talep ediyoruz.”